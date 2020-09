Social-democraţii vor merge singuri la alegerile parlamentare din 6 decembrie, conform deciziei luată în şedinţa de ieri de Consiliul Politic Naţional al PSD, a afirmat Marcel Ciolacu, preşedintele formaţiunii politice.

„Am discutat despre alianţele politice şi am decis, 15 septembrie fiind ultima zi în care putem înscrie aceste alianţe, ca PSD să meargă singur la aceste alegeri parlamentare. În luarea acestei decizii a înclinat foarte mult faptul că nu am avut nicio alianţă electorală pentru alegerile locale. Este o decizie clară. Vom încerca să discutăm cu ceilalţi lideri politici alianţe post-electorale. Am primit votul colegilor mei pentru alianţă post-electorală locală cu Pro România pentru a contura majorităţi în interesul cetăţenilor la consiliile locale şi judeţene”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Preşedintele social-democraţilor a recunoscut că a discutat cu liderul ALDE căruia i-a propus un loc eligibil pe listele PSD pentru alegerile parlamentare şi că, dacă Călin Popescu-Tăriceanu ar fi fost de acord cu acest lucru, ar fi făcut la fel şi pentru alţi reprezentanţi ALDE.

Despre aceeași ședință, președintele executiv al organizației județene a PSD, Marian Mina, declara, într-o recentă conferință de presă:

„Comitetul Național Politic PSD – împreună cu alți colegi am deics să votăm un protocol post-electoral cu partidul Pro România urmând ca după alegerile locale să formăm în CL și CJ majorități în favoarea cetățenilor, pentru dezvoltare, pentru că este singurul partener de stânga pe care ne putem baza în momentul de față.

Se fac pregătiri pentru alegerile parlamentare, vom merge singuri pe liste, pentru că atunci am obținut cele mai mari scoruri la alegeri”.

(Jurnal)