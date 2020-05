Cu o săptămână în urmă cetățenii din câteva județe populate de etnici maghiari, erau cât pe aci să se culce români și să se trezească unguri. Cauza? Trocul impus de interesul politic.

Așa se face că României i-a trecut pe la ureche, glonțul proiectului de lege privind statutul ”Ținutului Secuiesc” conform căruia aveam toate șansele ca nu peste multă vreme, în buricul României , să traversăm Covasna sau Harghita doar cu pașaport!

Un demers ce l-a făcut pe Președintele Klaus Iohannis să iasă, în fața națiunii și să denunțe acest scenariu ticălos: „E incredibil ce se întâmplă în Parlamentul României. PSD-ul a ajutat UDMR-ul să treacă prin Camera Deputaților o lege care dă autonomie largă Ținutului Secuiesc (…) este incredibil ce înțelegeri se fac în Parlamentul României. În timp ce noi, eu, Guvernul, ne luptăm cu pandemia de coronavirus, PSD-ul, marele PSD, se luptă în birourile secrete ale Parlamentului ca să dea Ardealul ungurilor”, a spus Președintele României.

Fără a fi naționalist, la rândul meu mă alătur celor care l-au lăudat pe ministrul de Externe al României pentru replica dată, imediat după ce Budapesta l-a acuzat pe Președintele Iohannis de ” incitare la ură”.

Oficialul ungar deturnează, în mod absolut regretabil, sensul afirmațiilor Președintelui României cu privire la proiectul de lege privind statutul așa-zisului ”Ținut Secuiesc” – o temă care se circumscrie exclusiv unei dezbateri interne din România cu privire la un demers legislativ care contravine Constituției române, partea ungară neavând a se pronunța asupra acestui subiect. Așadar, MAE consideră provocatoare și inadecvate afirmațiile oficialului ungar privind calificarea discursului Președintelui României ca fiind incitare la ură și apreciază că este necesar ca partea ungară să își revizuiască propriile atitudini și acțiuni care denotă lipsă de respect la adresa României și înalților oficiali români, se arată în comunicatul MAE.

Așa e dragi români! E doar dreptul nostru ”să revizuim”, vorba lui nenea Iancu , acolo unde se impune acest lucru, nicidecum nu e treaba altora…! Gândiți-vă numai o clipă ce s-ar întâmpla dacă mexicanii , să zicem, ar susține un proiect asemănător cu acesta, pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Cam care credeți că ar fi reacția președintelui Trump , ce și așa nu a renunțat încă la proiectul de a ridica un zid omolog celui german , între SUA și Mexic.

Ce credeți că s-ar întâmpla dacă un vânzător mexican, i-ar răspunde, în limba spaniolă: ”No se!” ( Nu înțeleg – trad. rom.), unui american care îi cere o porție de torttila sau de burrito , așa cum deseori (de multe decenii ) se întâmplă în cele câteva localități locuite de către etnicii maghiari ?

Închipuiți-vă și care ar fi reacția poporului american dacă vreo comunitate de emigranți, de etnici din State ar avea pretenția ca steagul american să fie înlocuit cu cel al națiunii din care ei fac parte. Ha-ha-ha…! Mă umflă râsul!

Ca să nu mai spun ce scandal s-ar declanșa la Casa Albă dacă steagul american ar fi incendiat în plină piață de către etnici/ emigranți, așa cum deseori s-a întâmplat în România, cu drapelul nostru național, ars ba de etnicii unguri, ba de cei secui , gest tolerat de fiecare dată de către Guvernele instalate la acel moment la butoane.

De ce este acceptată această adevărată blasfemie? Pentru că ăsta-i prețul voturilor necesare asigurării majorității în Parlament, a partidului ce vrea să acceadă de fiecare dată la Guvernare. Iată de ce UDMR -ul va avea probabil și în continuare reprezentanți în Parlamentul României.

Iată și de ce ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter, a reacționat atât de agresiv după declarațiile dure ale președintelui Klaus Iohannis, amintindu-i acestuia, ironic, că maghiarii din Transilvania, în marea lor majoritate, l-ar fi votat la prezidențiale.

Ministrul ungar de Externe, Szijjarto Peter, ba chiar și-a permis (într-un mesaj video postat pe Facebook), să ceară președintelui României: ”mai mult respect pentru maghiari” (??!)

Vreau să vă spun că am prieteni maghiari , că am fost la Budapesta și am stat în mai multe rânduri de vorbă cu cetățenii de acolo, care, cu toții mi-au spus că nu au niciun reproș de făcut românilor. Că au rude, prieteni, copii care studiază în România, iar alții neveste ce lucrează în instituții românești. Cu țoții erau de părere că această intoleranță interetnică este întreținută de către politicieni , exclusiv în folosul acestora.

După dezvăluirea făcută de jurnaliștii de la Bugetul.ro, conform căreia parlamentarii români pregăteau o adevărată bombă privitoare la așa-zisul ținut secuiesc ( limba maghiară urmând a deveni obligatorie în comunitățile unde minoritățile reprezintă peste 20% din numărul locuitorilor ), urmând a fi aprobate chiar și steagurile și însemnele așa-zisului Ținut Secuiesc , reacția oficialilor maghiari atât de la Budapesta cât și a celor din România (vezi Kelemen Hunor) nu a întârziat să apară.

După mine, situația este similară cu cea a unui individ prins cu pantalonii în vine de către soțul celei cu care tocmai s-a cazat într-un hotel sordid de la periferia orașului, care încearcă, cu tupeu, să dea vina pe soțul încornorat că n-a știut să-și țină nevasta acasă, reproșându-i acestuia că femeia i-ar fi făcut propuneri ispititoare cărora nu le-a putut rezista!

Cam asta este atitudinea politicienilor unguri în contextul cabalei pregătite împreună cu o mână de politicieni români dispuși să sacrifice hălci întregi din teritoriul țării doar pentru a-și păstra privilegiile și șansele de a reveni la putere.

Un precedent extrem de periculos care ar trebui să determine Guvernul de la București să înceteze odată pentru totdeauna această politică protecționistă, în privința UDMR, explicându-i că atâta timp cât trăiești în România , trebuie să vorbești , să scrii , să simți și să gândești românește…Și abia pe urmă să ai pretenții în privința respectului altora față de tine.

”Megertetted? Ighen?!”

(Florian Tincu)