A fost confirmat primul caz de infectare cu coronavirus din Parlamentul României. Un senator liberal, candidat pentru primăria unui important oraş din România, a fost confirmat, vineri dimineaţa, ca fiind infectat cu virusul COVID-19.

„Încă 4 cazuri de îmbolnăvire la Constanța. Este vorba de 3 bărbați și o femeie, toți contacţi cu persoana infectată”, au anunţat autorităţile în cursul dimineţii de vineri.

Senatorul Vergil Chițac, confirmat cu coronavirus

Este vorba despre senatorul constănțean Vergil Chițac, care joi ar fi dezmințit că ar fi suspect de coronavirus, așa cum a prezentat informația, încă de joi dimineață, Antena 3. Cu toate acestea, parlamentarul, care a fost declarat candidatul PNL pentru Primăria Constanța, a solicitat un test, încă de joi, care astăzi a ieșit pozitiv. Acesta ar fi luat virusul de la un parlamentar francez în cursul unei reuniunii la Bruxelles.

Acesta este autoizolat la domiciliu încă de ieri.

Ce spunea Vergil Chițac joi:

”Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent”, a transmis Vergil Chițac, joi după-amiază, pe Facebook.

Informația s-a rostogolit de la liderul deputaţilor PNL, Florin Roman, care a anunţat că senatorul liberal Vergil Chiţac s-a autoizolat la domiciliu, după ce a aflat că un parlamentar din altă ţară, cu care a participat la o reuniune la Bruxelles, este suspect de coronavirus:

„Din informaţiile pe care le avem de la colegul nostru, lucrurile nu sunt de măsură să ne alarmeze. El a făcut ceea ce trebuie, întrucât s-a aflat că un coleg parlamentar din altă ţară a fost identificat ca fiind suspect de coronavirus. A făcut ceea ce trebuie, s-a autoizolat. Nu ştiu amănunte (dacă a intrat în contact cu acel parlamentar stăin – n.red.), m-am bucurat că lucrurile nu se confirmă. Nu am avut o discuţie foarte amplă. (…) Colegul nostru a luat decizia corectă după ce a aflat această veste”, a precizat Roman, citat de Agerpres.ro, în cursul zilei de joi.

(Jurnal)