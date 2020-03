Nereguli după nereguli și ilegalități pe bandă rulantă sunt scoase la lumină, aproape săptămânal, de locuitori ai comunei Oinacu. Protagonistul acestora: primarul „Piramidă”, Laurențiu Burtavel, cel care, ori de câte ori are ocazia, spune (că vrei să îl asculți sau nu) că la el în comună el face legea, cum spun unii dintre concetățenii lui!

După presiuni și corespondențe fără un temei legal, după amenințări la adresa unui agent economic din comună, pe a cărui copertină a pus ochii după ce omul s-a afișat ca susținând un alt partid politic decât cel din care face parte Burtavel, primarul din Oinacu a trecut la „alt nivel”.

De la „Ana” (Primărie) la „Caiafa” (Poliție)

Recent, ne-a contactat la redacție un locuitor al comunei, mai exact al satului Braniștea, Ilie Țîrcă, ce ne-a declarat:

„La domiciliul meu, în afară de soție și de mama mea, mai locuiește P.B, din Putineiu, care, de circa trei ani, se ocupă de treburile gospodărești. Totodată, la mine mai vin frecvent și alte rude, care locuiesc în Giurgiu dar care și-ar dori să își facă viză de reședință la domiciliul meu, pe o perioadă limitată, de maxim șase luni, (mai ales în perioada verii) pentru a mă ajuta, de asemenea, la treburile gospodărești.

Pe data de 9 martie m-am prezentat la Primăria comunei Oinacu, unde am depus cereri și copii ale actelor de identitate pentru persoanele despre care vă vorbeam, în vederea luării în spațiu. Cererea am depus-o la Biroul „Registrul agricol”, funcționara de acolo informându-mă, mai apoi, că primarul Burtavel Laurențiu refuză să îmi elibereze adeverințele, transmițându-mi să mă duc la postul de poliție. Am urmat instrucțiunile, m-am dus la șeful de post din comună, iar domnul Ruse Cornel (n.r. – șeful Postului de Poliție Oinacu) mi-a spus că, din punctul dumnealui de vedere, nu există nicio problemă, urmând a completa declarația de primire în spațiu în prezența dumnealui, apoi se făceau verificările care se impun conform prevederilor legale. A doua zi, m-am prezentat din nou la primărie, unde am aflat de la aceeași funcționară că cererea mea se află tot în posesia sa, fără număr de înregistrare, motivând că a refuzat primarul. Am rugat-o să meargă din nou la domnul primar, iar la întoarcere mi-a spus că dumnealui refuză în continuare, trimițându-mă, din nou, la postul de poliție! Așa că, din nou am bătut la ușa șefului de post, care l-a sunat personal pe domnul primar și i-a transmis să îmi elibereze respectivele adeverințe, răspunsul lui Laurențiu Burtavel fiind același: NU!”, mai spune, necăjit, Ilie Țîrcă.

E drept, un reprezentant al publicației noastre s-a deplasat în cursul zilei de 11 martie la Oinacu, unde a avut surpriza să afle, de la aceeași funcționară a Registrului Agricol că cererea lui Ilie Țîrcă se află…la Prefectură! Contactat telefonic, subprefectul Mirel Brăgaru a precizat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, că Instituția Prefectului nu are nicio atribuție în acest sens! Afirmațiile funcționarei nu s-au confirmat, mai ales că a refuzat să îi înmâneze lui Ilie Țîrcă un număr de înregistrare al cererii, fie la Primărie, fie la Prefectură!

Și dacă asta ar fi fost tot…

Primarul „Piramidă” (cum l-au poreclit, deja, sătenii din Oinacu) nu s-a oprit însă aici. La scurt timp de la pățania lui Ilie Țîrcă, un alt locuitor al comunei, Ilie Mizdrescu (fost primar al localității) ne-a povestit cum, invocând o datorie pe care o are la impozit, primarul Burtavel nu vrea să îi elibereze o adeverință pentru APIA.

„Am fost și am făcut cerere pentru adeverință pentru APIA. Motivul invocat este că mai am o restanță la impozit, dar nu are nicio legătură. De fapt, pe el l-a deranjat faptul că am fost în fruntea grupului care a împărțit flori pe 1 și 8 martie femeilor din Oinacu. Așa a spus în Primărie: „Nu îi dau, că a fost cu ăia”! Ăsta e motivul adevărat, că nu sunt de partea lui. I-am spus că nu a început campania electorală, dar că așa e frumos, să împărțim flori de 8 martie. O fi fost supărat că noi am fost o sută de inși, și de la el, doar cinci…A fost un șoc pentru el. M-a mirat atitudinea lui, a fost chiar un șoc, pot spune, pentru că până mai ieri mă consulta în anumite situații, eu sunt și cadastrist, sunt și fost primar…L-am ajutat cu multe lucruri, am rămas surprins. Acum, din câte știu, sunt și alte persoane care se află în aceeași situație cu mine, dă cui vrea el documente, cum vrea. Multe cereri nici nu le primește cu număr de înregistrare, îi pune pe oameni să le lase la salariații din Primărie. Dar, dacă au fost și subalternii mei, eu am reușit să îmi înregistrez cererea! Dacă nu îmi dă adeverința, voi fi nevoit să îl dau în judecată, pentru că eu pierd peste patruzeci de milioane (n.r. – lei vechi) subvenție. Am mai pierdut și anul trecut, mi-a dat adeverința în ultima zi, și am pierdut banii…nu mi-au mai primit la APIA dosarul! Eu chiar nu îi înțeleg atitudinea, mai ales că, v-am spus, l-am ajutat…!”, mai spunea fostul edil al comunei Oinacu.

Ce spune primarul…

Cum era firesc, l-am contactat pe primarul comunei, pentru a lămuri cumva situația. Numai că cele spuse de el, lasă fără replică pe oricine.

„Cine a spus că nu vreau să dau adeverințe pentru APIA? Care e persoana aia? Că eu am dat adeverințe chiar înainte de termen, la toată lumea! Nu am condiționat pe nimeni, iar dacă e vorba de impozit, să vină să plătească o parte. Are de trei ani impozitul neplătit, i-am zis să dea o parte din bani. Dar să vină la Primărie că suntem aici, că dăm adeverințe pentru APIA. Ei sunt ofuscați din alte motive, nu că nu i-am dat adeverință. Nici eu nu pot să-mi permit să dau adeverințe cum vrea fiecare și de datorii…cine răspunde?”

Când ziceam că gata, s-a lămurit cumva (adică principiul aplicat este „dau dacă vreau”), primarul Burtavel a revenit cu un telefon, în care i-a scăpat „porumbelul”, la un moment dat:

„Eu acum am vorbit cu Mizdrescu, care a venit cu Țîrcă, că sunt neamuri, „vițe nobile”, care n-au plătit impozitul de nu știu câți ani. Mizdrescu le are cu păcănelele, și i-am zis să vină să plătească și îi dau adeverința imediat. Ce, cetățenii din România au numai drepturi, obligații nu au? La mine în comună eu fac legea, pe plan local, nu o face presa! Ei au venit cu baliverne la dumneavoastră. Să vină luni și le dau adeverința. E făcută, e făcută de trei zile! Să vină luni!”…

Iar discuțiile au fost interminabile…dar despre asta, probabil, cu altă ocazie!

Înainte de a încheia, am primit o ultimă informație de la cei doi cetățeni din Oinacu, aceștia declarându-ne că, având în vedere abuzurile făcute de primarul Burtavel, au făcut deja plângeri la Instituția Prefectului Giurgiu, urmând ca luni, 16 martie, să depună și la Parchet plângeri penale pentru acest comportament. Până atunci, n-ar fi rău nici dacă autoritățile s-ar autosesiza în acest caz, având în vedere numărul mare de sesizări cu privire la atitudinea primarului Laurențiu Burtavel față de o parte a locuitorilor comunei Oinacu.

(Jurnal)