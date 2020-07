În aceste zile, cetățenii municipiului au găsit, în cutiile poștale, o scrisoare semnată de primarul Nicolae Barbu, în care acesta își anunța plecarea din PSD și candidatura, pentru un nou mandat de primar, din partea formațiunii PRO ROMÂNIA. Pentru mai multe detalii, l-am contactat pe edilul municipiului, care ne-a declarat:

Zilele acestea a apărut în tot orașul Giurgiu o scrisoare în care transmit cetățenilor motivele care m-au convins, m-au determinat să nu mai candidez din partea PSD la alegerile locale din luna septembrie, 2020 și care sunt dorințele mele pentru viitor. Le-am explicat pe larg care au fost motivele și supărările vis-a vis de conducerea de partid … Una din supărări este faptul că acest partid suferă pentru faptul că nu-și dorește de la nivel central, să facă o înoire a partidului, o revigorare a partidului, sau dacă își dorește își dorește foarte puțin să meargă pe un drum care să îl facă uitat pe Dragnea, să îi facă uitați pe cei care au atras după ei căderea partidului. Îmi pare rău că după un an de la momentul cănd Liviu Dragnea nu a mai condus partidul, PSD-ul merge pe aceeași politică a baronilor locali, a celor care au încercat să ne convingă că nu mai conduc partidul, dar din umbră tot ei îl conduc, politica celor ce joacă rolul de păpușari care fac posibil ca PSD-ul să nu urce în sondaje și tot scad în electorat, de la o zi la zi. Supărarea mea este locală, nu este o supărare adresată conducerii centrale … Supărarea mea vizează conducerea locală pentru că întâlnim aceeași oameni care nu au adus o bunăstare prin prezența lor , nici la Guvern, nici la Consiliul Județean, nu au susținut proiectele Municipiului pentru dezvoltarea orașului, conducere care în acest moment își mai dorește încă să fie la butoanele partidului. Am tras un semnal de alarmă în noiembrie , am spus că un partid condus de Bădălău și Mina nu va avea susținerea mea politică și nu voi candida sau nu voi susține politic PSD-ul la alegerile locale. Probabil că nu au luat în serios sau au uitat (din cauza pandemiei)… Le-am reamintit că în acest moment nu mai candidez din partea PSD-ului și că voi candida din partea partidului PRO România.Puteam să o fac peste o lună , dar am considerat normal să îi anunț de acum pentru a putea lua măsuri.

La întrebarea reporterului nostru, dacă Nicolae Barbu se vede în rolul de președinte al formațiunii PRO România, la Giurgiu, ținând cont de notorietatea și activitatea dumnealui, primarul Nicolae Barbu ne-a răspuns:

Nu am purtat astfel de discuții… îmi doresc să candidez din partea partidului Pro România, alături de acea persoană care m-a susținut, care mi-a acordat toată încrederea în perioada 2012-2016 și această persoană este Victor Ponta. Victor Ponta se află la baza unei construcții politice, tot democrată, dar mult mai progresistă. Iată ce mă face să mă îndrept către acest partid și să candidez. Vom purta discuții săptămâna asta, despre rolul meu în cadrul acestei construcții politice de la județ… În acest moment este totuși prematur să vorbim…Ei au deja organizații locale și județene și vom vedea unde mă situez. Am transmis în mesajul meu că îi aștept pe toți cei care vor să se alăture acestui partid , să susțină această construcție politică. Eu îmi doresc să am alături toți colegii din PSD, însă îi înțeleg pe cei care nu vor veni și este normal lucrul acesta …Dar asta nun înseamnă că dacă sunt și alte persoane ce doresc să se alăture, să se alăture… sunt așteptați fără nicio problemă – ne-a mai precizat primarul Municipiului, Nicolae BARBU.

(Florian Tincu)