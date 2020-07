Sosit pentru câteva zile în țară, giurgiuveanul G. B. a avut parte, probabil, de surpriza vieții lui. O intervenție chirurgicală banală l-a purtat de la un medic chirurg la altul, de la o secție la alta…

„Eu lucrez legal, cu contract de munca în Germania. Am venit în țară pentru o săptămână, pentru o intervenție chirurgicală minoră. Am o unghie incarnată, care îmi da bătăi de cap. Am mers la Urgențe, la Spitalul din Giurgiu, unde am avut” norocul” să dau peste dr. Petrache, care mi-a spus că el nu se bagă în așa ceva… Mai mult, mă trimitea pe la dermatologie… Asta se întâmplă duminică (n. r. 5 iulie), și a doua zi, luni, am venit din nou la spital, am fost la ambulatoriu. Am dat peste dr. Iorga. A acceptat să rezolve problema mea imediat, fără prea mari tergiversări. Poate că vă întrebați de ce am acceptat să vin în țară pentru intervenție… Pentru că am preferat recuperarea aici. În Germania e mai greu, și cu limba și cu toate… Cert este că am vrut să vă aduc la cunoștință acest aspect, poate se iau măsuri…”, a încheiat G. B.

Deocamdată, conducerea SJU Giurgiu a precizat că, urmare a celor semnalate, se va demara, cel mai probabil, o anchetă internă.

Așa cum se știe, în ultima perioadă s-au făcut eforturi imense pentru a moderniza Spitalul, și pentru a-l ridica la standarde europene. Din păcate, aceste eforturi se dovedesc inutile, în condițiile în care atitudinea unor cadre medicale este sub standardul oricărei norme de moralitate, probitate profesională și umană. Este păcat că o parte din personalul medical trage în jos imaginea Spitalului, o unitate care, în trecut, era considerată „ultima escală” înainte de moarte, o unitate spitalicească de speriat și, de cele mai multe ori, de evitat.

(Jurnal)