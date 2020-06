„Acum câteva minute am primit în rândurile echipei noastre pe primarul de la Stănești, pe domnul Petrișor Mitrea, fost primar PNL, care a semnat adeziunea și care va candida la alegerile locale de peste câteva luni din partea noastră.Ne-am mai întărit echipa cu încă un primar. A ales echipa PSD-ului pentru că împreună cu noi a reușit dezvoltarea comunei și își dorește să ducă la bun sfârșit toate proiectele pe care le are începute. Din discuțiile cu dânsul, am înțeles că la PNL nu prea a fost băgat în seamă.”, anunța președintele executiv al social-democraților giurgiuveni, Marian Mina, în debutul conferinței de presă de joi, 25 iunie.

„Am ales să mă alătur celor de la PSD Giurgiu pentru că sunt o echipă de profesionişti, oameni serioşi şi care şi-au ţinut promisiunile faţă de giurgiuveni. Consiliul Judeţean Giurgiu, condus de Marian Mina, a reuşit să deschidă şantiere în toate unităţile administrativ-teritoriale şi sunt convins că, în viitorul mandat, ne vom duce proiectele la bun sfârşit, împreună!„, afirma, la rândul său, Petrişor Mitrea, citat de stiripesurse.ro.

Conform aceluiași site, Marian Mina poartă discuţii cu alţi doi primari PNL giurgiuveni pentru aducerea acestora în echipa PSD Giurgiu, pentru viitoarele alegerii.

(Jurnal)