De câțiva ani, Comuna Adunații Copăceni își schimbă în permanență înfățișarea, meritul principal aparținând primarului Daniel Rusu, după cum ne mărturiseau câțiva locuitori ai zonei. Deși prins cu treburile zilnice întâlnite la Primărie, primarul Rusu a avut totuși disponibilitatea de a purta un dialog cu jurnaliștii cotidianului nostru, în care edilul ne-a prezentat aspecte din actualitatea vieții sociale a comunei, proiectele sale de viitor, dar și situația îmbolnăvirilor cu COVID sau modul în care se desfășoară activitatea Primăriei în noile condiții impuse de Pandemie!

Primul mare proiect ce se apropie de finalizare și implicit de inaugurare este un Dispensar medical, împreună cu Casa de Asigurări – ne spunea primarul Rusu. În acest fel cetățenii comunei nu vor mai face deplasări costisitoare la cabinete din Giurgiu, sau din București. Avem oameni bătrâni care se deplasează mai greu, nu au mijloace de transport.

Nu vreau să mă opresc aici. Intenționez totodată să construiesc o clinică, în care oamenii să-și poată face toate investigațiile: radiografii, ecografii etc. Am discutat în sensul acesta cu mai mulți medici care sunt dispuși să vină să profeseze în comuna noastră.

Adunații Copăceni se dezvoltă foarte bine – mai spunea primarul Daniel Rusu, ghicindu-i-se în glas satisfacția efortului prestat în avantajul concetățenilor săi. Sunt mereu plecat la ministere și mă lupt cum pot pentru proiectele mele… Numai în felul ăsta poți să construiești ceva… Poate nu știți, dar Adunații Copăceni este comuna în care s-au construit peste 26 de km de drumuri. Suntem numărul unu în țară la acest capitol! adăuga cu o undă de mândrie primarul comunei Adunații Copăceni.

Legat de pandemie stăm bine…am doar 0,8-0,9 la mie (rată de infectare-n.red.). Măsurile de protecție sunt respectate, iar la nevoie li se explică cetățenilor de ce trebuie să poarte mască.

Am din păcate la acest moment probleme cu Consiliul Local. Am avut doi contracandidați la funcția de primar care acum sunt consilieri și care la orice proiect ce este propus spre aprobare se opun, numai ca să îmi facă mie rău.

Eu am 8 consilieri (membri PNL – n.red.) în timp ce USR, care ar fi trebuit să fie de partea noastră, și PSD au în total 7. La ultima ședință a Consiliului local, am avut un consilier bolnav și trebuia să votăm un proiect de canalizare pentru zona Dărăști Vlașca și să cerem o scrisoare de garanție de la Fondul de Garantare. Consilierii de care vă vorbeam s-au vorbit să nu se prezinte la Ședință ca să pierdem proiectul. Nu s-au gândit nicio clipă la binele comunității, și până la urmă la binele lor personal.

Mai aveam doar stația de epurare de realizat și ne trebuia această scrisoare pentru a primi tranșa a doua de bani, pentru finalizarea proiectului. Am reușit însă până la urmă să strâng majoritatea și am votat acest proiect. Mă bucur că oamenii din comună au înțeles ce am făcut pentru ei și am văzut că mă susțin în acest demers al meu.

Nu am oameni cu care să conlucrez. Interesul cetățenilor e mai prejos la acești consilieri de interesul lor personal sau cel de partid. Așa se face că de cele mai multe ori unele din proiecte nu reușesc să fie finalizate, din cauza unor asemenea consilieri care îți pun bețe în roate – mai spunea vizibil afectat, Daniel Rusu.

Și orice ”băț în roate” mi se pune, public pe mediile de socializare, pe Facebook. Din fericire cetățenii nu sunt orbi, ei sunt bine informați în privința problemelor pe care acești indivizi încearcă să mile creeze. Probleme care se răsfrâng negativ asupra intereselor comunei și îmi sunt alături – ne mai declara primarul Daniel RUSU.

(Patrick Kirițescu)