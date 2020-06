Joi, 4 iunie, în prezența secretarului de stat pe probleme de transport naval din Ministerul Transporturilor, Alexandru Hagiiani și a directorului CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu, la Corabia a avut loc o întâlnire în cadrul căreia s-a depus un Memorandum la Agenția de Mediu Olt pentru studiul de impact asupra mediului, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport naval in porturile din afara rețelei TEN-T – Port Corabia”.

La eveniment au mai participat prefectul județului Olt, Florin Constantin Homorean, directorul Agenției pentru Protecția Mediului Olt, Dorel Steomlega, și, nu în ultimul rând Gabriel Stanciu, consilierul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Ion Ștefan.

„În primul rând, scopul deplasării a fost legat de analizarea soluțiilor tehnice din proiect, la fața locului, precum și depunerea documentațiilor pentru obținerea avizelor de mediu pentru proiect. Acest proiect este deja depus la Ministerul Transporturilor din data de 8 mai, pentru obținerea avizului Comisiei Tehnico-Economice de la Minister. Din fericire, vă pot spune că am obținut, deja, o parte dintre avize”, ne preciza directorul CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu, într-un dialog purtat cu dumnealui.

Așa cum am aflat, proiectul amintit are, în principal, ca obiect conectarea portului Corabia cu rețeaua stradală a orașului Corabia. Totodată, în cadrul acestuia, ne mai spunea Florian Velicu, vor fi efectuate lucrări de modernizare a danelor operaționale din port, suprafața portuară va fi înălțată la cota de neinundabilitate (7,2 m) față de cota de epiaj local, un motiv în plus ca portul Corabia să devină atractiv pentru operatorii portuari dunăreni.

Proiectul, a cărui valoare este de 30,3 milioane de euro, va avea ca termen de finalizare sfârșitul anului 2023, la final, și după efectuarea lucrărilor de dragare în zona danelor, Corabia urmând să devină unul dintre cele mai moderne porturi dunărene.

„Va fi un port care va arăta ca cele europene, așa cum îmi doresc, de altfel, să devină toate porturile aflate în subordinea CNAPDF Giurgiu. Inclusiv pentru gara portuară din Giurgiu sunt deja depuse proiecte, dar despre acestea,vom vorbi cu altă ocazie”, a ținut să mai precizeze directorul CNAPDF Giurgiu, Florian Velicu.

(Jurnal)