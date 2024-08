Planurile de dezvoltare ale comunei Oinacu: Asfaltări, modernizări și proiecte de viitor

Comuna Oinacu se află într-un amplu proces de dezvoltare și modernizare, conform primarului Fabian Țârcă. În cadrul unei discuții recente, primarul a dezvăluit detalii despre proiectele aflate în desfășurare și planurile pe care administrația locală le are pentru viitor. „Am început să asfaltăm mai multe străzi, iar după ce finalizăm ce lucrăm acum, ne vor mai rămâne doar 2 km de asfaltat,” a declarat primarul. „Ne dorim ca toate drumurile din comună să fie asfaltate, asigurând astfel o infrastructură modernă și sigură pentru locuitori.” Un alt proiect major în Oinacu este modernizarea școlii din localitate. Potrivit primarului, lucrările de modernizare sunt aproape finalizate: „Săptămâna viitoare trebuie să vină mobilierul, iar speranța noastră este să putem deschide școala nouă, echipată cu toate dotările IT necesare.” De asemenea, rețeaua de canalizare este în curs de extindere, un proiect esențial pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor. „Se lucrează la canalizare, un alt proiect important pentru noi,” a adăugat primarul. Un alt punct pe agenda primarului este finalizarea sălii de sport, care se află pe ultima sută de metri. „Sala de sport este aproape gata, iar școala va fi în curând complet echipată pentru noul an școlar,” a precizat Fabian Țârcă. Pe lângă aceste proiecte, primarul a subliniat că în toamnă se va începe construcția centrului medical de permanență, un obiectiv crucial pentru asigurarea serviciilor medicale de urgență în comună. „Mai avem de început căminul cultural, iar aceste proiecte vor completa strategia noastră de modernizare a comunei.” Primarul Fabian Țârcă și-a exprimat dorința ca toate aceste proiecte să fie realizate la cele mai înalte standarde: „Ne dorim să fie totul cum trebuie – toate clădirile modernizate, totul asfaltat, canalizarea extinsă. Este un efort colectiv, dar suntem hotărâți să aducem Oinacu la un nivel modern și funcțional.” Astfel, comuna Oinacu se află într-o perioadă de transformare semnificativă, menită să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor și să asigure dezvoltarea sustenabilă a comunității. (Jurnal)