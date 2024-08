Performanțe remarcabile la examenele naționale în comuna Florești-Stoenești

Comuna Florești-Stoenești se mândrește cu rezultate excepționale la examenele naționale din acest an, conform declarațiilor primarului Constantin Dumitru. În cadrul unei discuții recente, primarul a evidențiat succesul elevilor din comună la examenele de Capacitate și Bacalaureat, subliniind implicarea deosebită a cadrelor didactice și a elevilor. „Promovările la Capacitate sunt de 100%, iar la Bacalaureat de 90%. Avem profesori și elevi minunați care au muncit din greu pentru aceste rezultate remarcabile,” a declarat Constantin Dumitru. Primarul a subliniat că la unitățile școlare din satele Palanga și Stoenești, toți elevii au promovat examenele de Capacitate și Bacalaureat. „La Palanga și Stoenești am avut 100% promovare, ceea ce este o realizare deosebită pentru comunitatea noastră,” a spus el. În ceea ce privește școala din Florești, rezultatele sunt la fel de impresionante, cu un singur elev care nu a reușit să promoveze examenul de Bacalaureat. „La Florești am avut doar unul care n-a promovat,” a menționat primarul, arătându-și în continuare încrederea în potențialul elevilor și al profesorilor din comună. Aceste rezultate sunt o dovadă a eforturilor susținute atât din partea elevilor, cât și a cadrelor didactice, care au demonstrat că excelența academică poate fi atinsă chiar și în comunități mai mici. Primarul Constantin Dumitru a exprimat mulțumiri și felicitări tuturor celor implicați în procesul educațional și a subliniat importanța continuării acestor eforturi pentru a menține și chiar a îmbunătăți standardele academice în comuna Florești-Stoenești. Prin aceste performanțe, Florești-Stoenești își consolidează reputația de comunitate dedicată educației și dezvoltării tinerilor, oferindu-le șanse reale pentru un viitor de succes. (Jurnal)