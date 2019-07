În timp ce pepenii se vând cu 1,30 de lei kilogramul cei verzi sau 2 lei/kg cei galbeni, porumbul încă de la apariția lor pe piață are prețul de 1 leu pe știulete.

Porumbul este consumat de populație , cu plăcere, fiert, presărat cu puțină sare fără însă a cunoaște calitățile nutritive ale acestuia. În primul rând el este o sursa bogata de carbohidrati. Poate fi lesne consumat în loc de pâine, așa cum fac cetățenii americani. Porumbul furnizeaza energie pe parcursul zilei, previne cresterile si scaderile bruste de glicemie si ofera o senzatie de satietate de lunga durata. Doar 100 de grame de porumb contine 7 grame de fibre. Porumbul previne constipatia si mentine sanatatea tractului digestiv. Porumbul mai contine, de asemenea, si acizi grasi Omega-3 si Omega-6, vitamina B1 si vitamina B6, seleniu si magneziu.

Toate aceste informatii nutritionale sunt valabile în cazul porumbului crud, însa cum acesta nu poate fi consumat ca atare, ci fiert sau copt, unele valori ar putea varia. Spre exemplu, vitaminele din complexul B, fiind hidrosolubile, se distrug prin fierbere prelungita. De aceea, porumbul copt ar putea sa conserve mai bine substantele nutritive decât cel fiert.

Stiuletii de porumb pentru fiert sau pentru copt sunt culesi cand înca sunt insuficient maturizati, adica atunci cand bobul înca elimină un lichid lăptos atunci când este zdrobit.

Beneficiile porumbului dulce:

Sursa bogata de calorii. Un stiulete mare, care are in jur de 100 de grame de porumb, contine 350 de calorii. Cu toate acestea, prezinta un indice glicemic foarte scazut, ceea ce inseamna ca produce fluctuatii mai mici ale nivelurilor glucozei si insulinei, reducand riscul aparitiei diabetului de tip 2 si al bolilor cardiovasculare.

Bogat in vitamine din complexul B. Porumbul are un continut important de vitamina B1 (tiamina) si B3 (niacina). Tiamina este esentiala pentru mentinerea sanatatii sistemului nervos si a functiei cognitive. Niacina creste nivelul colesterolului „bun” si reduce riscul dezvoltarii afectiunilor cardiovasculare.

Porumbul dulce este o sursa buna de acid pantotenic (vitamina B5), un component al coenzimei A, care participa la producerea de energie din surse ca lipide, glucide si proteine.

Previne anemia. Vitamina B12 si acidul folic, care se gasesc in porumb, ajuta la prevenirea anemiei. Porumbul este, de asemenea, o sursa buna de fier, esential pentru ca organismul sa sintetizeze noi celule rosii in sange.

Imbunatateste nivelul colesterolului. Niacina sustine un nivel crescut de colesterol „bun” si reduce riscul de aparitie al unor probleme cardiovasculare, precum bolile cardiace si ateroscleroza .

Contine fibre. O ceasca de porumb dulce contine aproximativ 3,5 grame de fibre, un aport substantial pentru organism. Fibrele ajuta la stabilizarea nivelului zaharului din sange, la prevenirea constipatiei si la diminuarea colesterolului. De asemenea, confera o senzatie indelungata de satietate.

Ajuta la lupta împotriva cancerului. Porumbul este bogat in antioxidanti. Acestia lupta impotriva radicalilor liberi care cauzeaza cancer si pot declansa apoptoza celulelor tumorale. Porumbul este, de asemenea, bogat in acid ferulic, un agent anticarcinogen care s-a dovedit a fi eficient in combaterea tumorilor.

Sustine buna functionare a inimii. Potasiul este un mineral esential, pierdut insa frecvent prin transpiratie în timpul exercitiilor fizice intense. Este necesar pentru buna functionare a inimii, pentru contractiile musculare si forta osoasa. Porumbul are o cantitate moderata de potasiu. O ceasca contine 325 de miligrame.

În consecință recomandăm giurgiuvenilor să consume cât mai mult porumb, cât el se mai găsește pe piață…

(Jurnal)