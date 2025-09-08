Peste 2,2 milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică, astăzi de Sfântă Măria mică! Ce puteți face și ce nu, în această zi…

luni, septembrie 8, 2025
Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși prăznuiesc Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mică, una dintre cele mai mari sărbători ale începutului de toamnă. Este prima mare sărbătoare cu cruce roșie din noul an bisericesc, care a început la 1 septembrie.

Sărbătoarea are o semnificație aparte: Maica Domnului este cea prin care se împlinește planul mântuirii, fiind cea care L-a născut pe Iisus Hristos.Potrivit tradiției, părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, erau oameni drepți, dar nu aveau copii. În urma rugăciunilor și a credinței lor puternice, Dumnezeu le-a dăruit un copil – pe Maria, cea care avea să devină Născătoarea de Dumnezeu. Nașterea sa este văzută ca un semn al împlinirii promisiunii divine și începutul mântuirii neamului omenesc.

Tradiții, obiceiuri…superstiții

Ziua de 8 septembrie marchează totodată trecerea de la vară la toamnă… Tradiția spune că în această zi bărbații nu meșteresc în gospodărie, iar femeile nu cos și nu spală rufe. Tot acum, rugăciunile adresate Maicii Domnului pentru prunci sunt considerate mai puternice ca oricând. Credincioșii duc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite, iar în case se aprind candele în fața icoanei Maicii Domnului. Este o tradiție bine cunoscută în satul românesc, aceea de a nu mânca din fructele proaspete până nu sunt aduse la biserică într-un dar, o ofrandă.

De Sfânta Maria Mică femeile fără copii se roagă pentru „dezlegarea pântecelor”, iar cele însărcinate pentru o naștere ușoară; se împart struguri și prune pentru pomenirea morților; se spune că plantele medicinale își pierd puterea tămăduitoare după această zi; dacă plouă, toamna va fi lungă și grea; după 8 septembrie nu se mai poartă pălărie – de unde și zicala: „O trecut Sântă Măria, leapădă și pălăria.” Dacă de Sfânta Maria Mică vremea este frumoasă, urmează o toamnă lungă și blândă.

Zi de sărbătoare pentru milioane de români

Peste 2,2 milioane de români își serbează onomastica de Sfânta Maria Mică. Aproape 1,8 milioane sunt femei care poartă numele Maria, Mariana, Marioara, Măriuca, Marina, Marilena, Mioara, Mimi sau Ana Maria. Și bărbații cu numele Marian sau Marin sunt sărbătoriți în această zi.

Sfânta Maria Mică este, așadar, nu doar un praznic religios de mare importanță, ci și o sărbătoare a familiei, a credinței și a tradițiilor care dăinuie de secole în cultura populară românească.

Cele trei zodii protejate de Divinitate sunt  Fecioară, Vărsătorul și  Săgetător, ce primesc protecție divină.

 La rândul nostru, al truditorilor cotidianului „Jurnal giurgiuvean”, urăm  un sincer „La mulți ani cu sănătate, iubire și fericire nesfârșită”, tuturor giurgiuvenilor sărbătoriți în această zi!

Dumnezeu să vă călăuzească mereu și să vă dea liniștea sufletească de care aveți atât de multă nevoie!

