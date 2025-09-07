luni, septembrie 8, 2025
In memoriam: Marius STOICA, un dascăl și director de școală dedicat cărților, educației și mai ales oamenilor!

Foto: Școala nr. 1 din SINGURENI

Cu puțină vreme în urmă a plecat dintre noi, unul dintre adevărații cărturari ai acestui județ, directorul școlii din Singureni, prof. Marius STOICA.

În memoria acestuia un grup de foști elevi, unii dintre ei actuali studenți, alături de numeroși alți locuitori ai localității, au hotărât să facă toate demersurile necesare menite a-i cinsti memoria fostului lor profesor, prin gestul de a da școlii numele regretatului dascăl care a predat aici, până în ultima sa zi de viață.

Un demers pe care l-am salutat  la rândul nostru și care ar putea fi urmat de acum înainte de toate școlile ce au avut la catedră oameni valoroși care au educat generații de tineri , unii chiar  sacrificându-se pe ei și visurile pe care și le-au făurit de-a lungul carierei…

Tocmai de aceea comunitatea din Singureni și toți cei ce l-au cunoscut pe dascălul Marius Stoica, vor să aducă în acest fel un pios omagiu omului care și-a dedicat întreaga sa viață școlii, copiilor și cunoașterii…

Marius STOICA, de la învățător, la director și primar.

Cariera sa a început în 1979, ca învățător repartizat la Școala Generală nr. 1 Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov. După stagiul militar, în 1981, a ajuns la Școala din satul Stejaru, comuna Singureni, unde a rămas peste un deceniu. Ulterior, a predat la Școala nr. 255 din Ștefăneștii de Jos, iar din 2007 a continuat ca profesor de limba română și franceză.

Între 2009 și 2012 a fost directorul Școlii nr. 1 din Singureni, iar din 2017 și până la finalul vieții a condus aceeași școală cu devotament și responsabilitate. De-a lungul timpului, a ocupat și funcții precum responsabil de cerc pedagogic, membru în Consiliul Consultativ al învățătorilor din cadrul IȘJ Giurgiu și chiar primar al comunei Singureni (2000-2003), punând mereu educația pe primul loc.

Un lider echilibrat și un om al dialogului

Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un om al răbdării și diplomației, cu o capacitate rară de a aduna oamenii în jurul său. A avut darul de a asculta, de a media conflicte și de a inspira respect prin calm și echilibru. În activitatea administrativă, a dat dovadă de conștiinciozitate, spirit organizatoric și echidistanță, fiind un model de corectitudine și seriozitate.

În calitate de director, a știut să promoveze imaginea școlii, să atragă resurse și să mențină un climat educațional bazat pe cooperare și încredere.

Un iubitor de carte și de literatură

Pasiunea pentru carte și cunoaștere l-a însoțit întreaga viață. Și-a continuat studiile la Universitatea „Spiru Haret” și Universitatea „Babeș-Bolyai”, absolvind specializări în Psihopedagogie, Limba română și Limba franceză. Permanent preocupat de formarea continuă, a participat la numeroase programe și cursuri, inclusiv în proiecte sociale precum cel dedicat prevenirii abandonului școlar în rândul copiilor romi.

Moștenirea lăsată

Regretatul profesor Marius Stoica va rămâne în memoria tuturor drept un om al cărții, al comunității și al educației. A format generații de elevi, a condus școala cu responsabilitate și a arătat, prin exemplul său, că adevărații dascăli nu predau doar lecții de gramatică sau de franceză, ci lecții de viață.

A fost un director implicat, un coleg respectuos și un om de o rară politețe”, spun cei care i-au fost aproape.

Moartea sa a  lăsat un gol imens, dar și o moștenire de neprețuit: credința că școala schimbă destine și că educația este cea mai frumoasă investiție făcută într-o comunitate.

Iată de ce, un grup de oameni de bine, foștii săi elevi, din rândul mai multor generații, doresc ca numele profesorului Marius Stoica să nu se piardă în van…De aceea ei solicită administrației locale, Inspectoratului Școlar Giurgiu, președintelui Consiliului Județean Giurgiu, Toma Petcu și nu în ultimul rând Prefectului județului, prof.  Ion Ghimpețeanu, la rândul său fost coleg al regretatului profesor din Singureni, să facă toate diligențele ca școala din localitate să poarte cât mai curând numele profesorului Marius STOICA, fost director al acesteia.

Suntem convinși că primarul  localității va sprijini această inițiativă care vine să recunoască meritele unui om ce și-a închinat aproape întreaga sa viață școlii, dorinței de a lărgi minți și a da energie caracterelor, de a-i învăța pe copii să scrie și să citească, să gândească, să spere și să viseze.

Căci, așa cum spunea Kemal Ataturk:„ Un profesor bun, este ca o lumânare. Se consumă pentru a lumina calea altora…!”

