La ședința CEx de marți 28 mai, premierul Viorica Dăncilă a spus: În cadrul Biroului Permanent Național am hotărât ca funcția de președinte executiv să fie ocupată de Paul Stănescu. Biroul Permanent Național să se întrunească în fiecare luni a săptămânii, iar comitetul executiv național care conform statutului trebuie să se întrunească o dată la trei luni să îl întrunim în fiecare lună iar ședințele să aibă loc în teritoriu.

Premierul a mai adăugat: „Am avut astăzi Biroul Permanent Național și întâlniri cu grupul PSD, grupul de la Camera Deputaților și de la Senat. Discuțiile s-au purtat pe rezultatul alegerilor. Am înțeles semnificația votului și am dispus să avem o analiză în partid să vedem unde s-a greșit, să îndreptăm greșelile pe care le-am avut și uniți să mergem mai departe (…)Cred că este important să avem o viață de partid în care să luăm hotărârile, să avem o echipă sudată și toate hotărârile importante pentru PSD să le luăm în cadrul partidului”.

Viorica Dăncilă: „Săptămâna viitoare expiră interimatele la trei portofolii. Am să cer colegilor mei să vină cu propuneri și ele vor fi votate în CEX. Trebuie să venim și cu o nominalizare și pentru funcția de vicepremier pentru că Viorel Ștefan pleacă la Curtea Europeană de Conturi. Majoritatea stabilește cine va fi nominalizat pentru aceste portofolii”.