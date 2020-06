Un nou proiect de lege care se referă la posibilitatea angajării pensionarilor care doresc acest lucru a fost prezentat de către deputatul PPU-SL, Graţiela Gavrilescu, fost ministru al mediului.

Conform acestui proiect de lege , societăţile comerciale sunt încurajate să angajeze pensionari care la rândul lor doresc să-şi continue activitatea în domeniile în care au experienţă.

Acest proiect de lege este primul dintr-un pachet legislativ şi va fi depus la Parlament în cursul săptămânii viitoare. În scurtă vreme, va veni un alt proiect dedicat tinerilor sub 35 de ani şi care doresc o locuinţă, dar nu au posibilitatea să o achiziţioneze nici măcar cu programul Prima casă.

Cum vor putea fi angajaţi pensionarii

„Am venit în ajutorul celor care sunt la pensie şi au multă experinţă profesională şi am considerat că pentru societăţile cu capital privat românesc şi nu numai, cele care au cifră de afaceri de cinci milioane de lei, pot angaja consilieri pensionari astfel încât să putem să beneficiem de experienţa lor în anumite domenii de activitate”, a explicat Graţiela Gavrilescu.

Pentru firmele cu o cifră de afaceri mai mare de cinci milioane de lei, deputatul umanist propune, dacă societatea are mai mult de cinci angajaţi, paritatea să fie un angajat consilier pensionar la cinci nepensionari.

„Pentru societăţile comerciale cu cifră de afaceri sub cinci milioane de lei, la sub 10 angajaţi, paritatea să fie un angajat consilier pensionar raportat la trei angajaţi nepensionari, iar dacă societatea comercială are un număr mai mare de 10 angajaţi, atunci paritatea să fie un angajat consilier pensionar raportat la cinci persoane care nu sunt pensionare”, a explicat Graţiela Gavrilescu.

