Contra sumei „modeste” de doar 2900 de lei, negociabil, un român întreprinzător a zis să nu rămână cu paguba totală după disperarea din primăvară, când în supermarketuri nu mai găseai orez, făină, mălai ori banalele cutii cu chibrituri. Luat, probabil, de valul cumpărăturilor la acea vreme, brașoveanul și-a făcut un stoc de produse, de care acum, se pare că nu mai are nevoie. Ba, mai mult, are în dotarea „kit”-ului și o serie de produse pentru care nu s-a bătut nimeni printre rafturile supermarket-urilor, unele dintre ele cu proveniență de care o parte a cetățenilor și-ar dori să uite…

Așa că…le-a scos la „mezat” pe OLX.

Iată cum sună anunțul: „Kitul a fost făcut de mine personal acum aproximativ un an deoarece eram pasionat de gadgeturi de supraviețuire și stocare de diverse(filtre pentru a face apa potabilă,mâncare specială care nu expira etc.)

Acum însă sunt pasionat de masini și trebuie sa îl vând ca sa am bani de mașina

Kitul include următoarele:

-3 tigăi (2 de la Decathlon și una militară)

-2 pături termoizolante cu 2 fețe(gri pentru a respinge caldura și auriu pentru a o conserva)

-1 topor

-1 Multitool marca Billabong

-1 vestă reflectorizanta

-1 stație radio marca Midland cu încărcare de la acumulator,baterii AA,manivela sau solar(poate încarca telefonul)

-aproximativ 25 de baterii marca Duracell

-2 sprayuri cu piper

-1 jurnal de apocalipsa cu tot cu pix

-4 brichete

-2 chei cu mărimi pentru mai multe tipuri de piulițe

-1 set coliere de plastic(șoricei)

-aproximativ 50 de lumânări tip pastilă

-1 cui de metal mare

-2 dezinfectante tip Touch

-2 săpunuri tip Protex

-1 frânghie groasă lunga de cam 3 m

-5 cutii de chibrituri

-2 butelii de gaz mici de camping cu tot cu ochi

-1 baterie solară de 10.000 mAh

-20 de sârmulite subțiri lungi de cam 20 de cm

-lingura și furculița metalică plus descafacator de conserva in același set

-1 FILTRU DE APA SAWYER MINI CARE POATE FILTRA PANA LA 400.000 DE LITRI(100.000 GALOANE)DE APA PENTRU A O FACE POTABILĂ,PRACTIC POȚI SA BEI APA DIN CANAL CU ASTA

UITAȚI-VA PE NET DACĂ NU CREDEȚI CA FILTREZA 400.000 litri

-1 sticla apa metalică tip militar

-2 măști de gaze reconditionate cu filtre noi nouțe

-1 cuțit pentru ak47 din fosta uniune sovietică

-1 fluier

-1 electrocutor

-1 lanterna mini

-15 cuie

-1 banda adezivă gri

-1 set dopuri de urechi NEFOLOSITE

-1 sticla BIO-gel de aprins focul

-1 trusa de prim ajutor

-1 cutie pastiluțe de aprins focul

-30 DE CUTII DE MÂNCARE DE URGENTĂ TIP NRG-5 FIECARE CUTIE AVÂND 2300 kcal (9 batoane care au tot ce va trebe la corpurile voastre:carbohidrați,proteine,glucide,vitamine și minerale ca sa treceti cu bine peste perioada grea ce urmează).2300 kcal Per cutie înmulțit cu 30 de cutii ies 70.000 de kcal deci cam 1 luna și jumătate de mâncare pentru un adult sedentar

-am stoc de asemenea alimente neperisabile cum ar fii paste,sos de soia,sare,orez,miere unt de arahide, după cum puteți observa și in imagini

Pentru detalii nu ezitați sa sunați!

Componentele kitului se vând și separat!”

Frate, la ce s-a înșirat acolo, cumpărătorul „chilipirului” poate sta liniștit: nu contează dacă vine valul „n” de Coronavirus, dacă pică vreun asteroid peste planeta noastră sau dacă marile puteri declanșează un război mondial! Are asigurat totul pentru cel puțin o lună de zile! Halal să-ți fie, națiune!

(City ZEN)