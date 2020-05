ȘTIREA ZILEI! Asta ne mai trebuia că încolo aveam de toate…Cam așa am putea titra informația conform căreia o timișoreancă a încercat să ne aducă niște teroriști de import, marca ISIS.

Așa se face că o tânără în vârstă de 33 de ani, din Timișoara, este bănuită de legături strânse cu teroriști ai grupării ISIS. Ea a fost ridicată, joi, 14 mai, de mascați și condusă la audieri la sediul DIICOT Timișoara.

Potrivit unor surse, tânăra ar avea doi copii pe care i-ar fi abandonat, fiind de aproximativ un an supravegheată de procurorii DIICOT Timișoara și ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, bănuită că ar fi luat legătura, în ultima perioadă, cu mai mulți indivizi afiliați grupării teroriste ISIS pe care i-ar fi invitat în România.

Pentru a putea face acest lucru, tânăra a învățat limba arabă și a reușit astfel să comunice cu membri ai grupării teroriste.

Suspectată de terorism

Joi dimineață, suspecta a fost ridicată de mascați și condusă la sediul DIICOT pentru audieri.

La intrarea în sediul DIICOT, tânăra a fost întrebată despre motivul pentru care a fost ridicată de Poliție.

„Pe nedreptate, de aia. De handicapați. Nu am vrut să zic asta. M-au luat degeaba și fără dovezi. Vreau să văd ce au găsit în casă. Bombe pe sub pat? Ce are dacă înveți o limbă străină? E un lucru greșit? Dacă îmi place limba arabă, care e problema?”, a declarat suspecta.

Românca, învățată de teroriști cum să își acopere urmele

„La data de 14.05.2020, procurori Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu ofițeri de politie judiciară din cadrul B.C.C.O. Timișoara au efectuat un număr de 2 percheziții domiciliare, pe raza județului Timiș, la locuințele unei persoane de sex feminin suspectată de săvârșirea infracțiunilor de accesarea în mod repetat de materiale de propagandă teroristă, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicații electronice, precum şi deținerea de astfel de materiale, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a unui proces de radicalizare și promovarea unui mesaj prin propagandă săvârșită prin orice mijloace, în public, cu intenția de a instiga la săvârșirea unui act de terorism.

În fapt s-a reținut că, începând cu anul 2019, suspecta a cunoscut un proces treptat de radicalizare, prin intermediul contactelor stabilite în mediul virtual cu diferiți susținători ai unei organizații teroriste din Orientul Mijlociu.

În acest context, suspecta a accesat în mod repetat materiale de propagandă teroristă, în scopul însușirii ideologiei teroriste, ca parte a procesului de radicalizare şi a promovat în mediul virtual, în mod repetat şi cu frecvență ridicată, mesaje de propagandă a ideilor şi conceptelor radical islamiste, specifice organizațiilor teroriste musulmane, folosind în acest scop diferite aplicaţii de mesagerie şi, de asemenea, prin intermediul sistemelor informatice şi a mijloacelor de comunicare electronică proprii.

Astfel, prin intermediul unei reţele de socializare, utilizând diferite profile, suspecta a dezvoltat relaţii cu diferiţi cetăţeni străini, proveniţi din areale cu problematică teroristă active, unii dintre ei suspecţi de apartenenţă la organizația teroristă din Orientul Mijlociu. Aceşti cetăţeni străini au rolul de a recruta diferite persoane, în scopul însuşirii ideilor şi credinţelor fundamentaliste, scop în care postează constant mesaje şi simbolului specifice organizației teroriste din Orientul Mijlociu, filme şi fotografii cu arme sau luptători înarmaţi, scene de luptă, execuţii de prizonieri, pregătirea atentatorilor sinucigaşi, predici ale unor clerici radicali.

În mediul virtual, suspecta şi-a exprimat în mod explicit susţinerea faţă de organizaţia teroristă din Orientul Mijlociu şi a manifestat constant opinii radical anti-occidentale, aceasta arătându-și disponibilitatea de a lupta de partea fundamentaliștilor islamici.

Pe parcursul procesului de radicalizare, suspecta a făcut obiectul unor sesiuni de pregătire contrainformativă din partea cetățenilor străini cu care a dezvoltat relaţii de colaborare, menite să-i asigure o cât mai bună conspirativitate a activităţilor derulate şi să îngreuneze capacitățile de monitorizare din partea organelor statului. În acest sens, suspecta a început să utilizeze simultan mai multe conturi de email (până la 21 de adrese în acelaşi timp), precum şi multiple posturi telefonice şi cartele reîncărcabile, pe care era învăţată să le schimbe la intervale regulate de timp. De asemenea, la indicaţiile colaboratorilor străini, suspecta a recepţionat şi a început să folosească şi o serie de aplicaţii de tip VPN, al căror scop este criptarea comunicaţiilor dintre părţi.

Totodată, suspecta şi-a arătat disponibilitatea de a facilita venirea în România a unora dintre cetățenii străini cu care se află în legătură şi există suspiciunea că a început să recepționeze diferite sume de bani de la colaboratorii săi.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate un un telefon mobil, o cartelă telefonică, un card micro SD și 25 de cd/dvd-uri”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

(Jurnal)