Cu puțin timp în urmă scriam încă o pagină din epopeea dedicată lucrărilor de mântuială realizate cu multă măiestrie în comuna Oinacu, sub administrarea primarului Laurențiu Burtavel.

Scriam atunci despre nemulțumirea cetățenilor care ne-au trimis la redacție mai multe imagini cu lucrările de pietruire și asfaltare de pe ulițele localității.

Ei demonstrau la acel moment că asfaltarea se limitase la aruncarea pe marginea drumurilor a câtorva lopeți de piatră spartă, pentru a da impresia unei lucrări bine executate, deși, așa cum locuitorii au arătat ulterior, acolo asfaltul fusese turnat direct peste praful ulițelor.

De data acesta o nouă ispravă a administrației locale, devoalată de locuitorii comunei Oinacu, a început să miroasă greu, la propriu! Asta pentru că, de o bună bucată de timp, la marginea comunei s-au strâns gunoaie menajere. Este adevărat, aruncate de unii cetățeni certați cu regulile bunului simț. În acest context anumite zone ale comunei au devenit în scurt timp adevărate gropi de gunoi, locuri în care, pe lângă gunoiul de grajd, pot fi zărite resturi de mobilier, PET-uri, pungi sau saci plini cu diverse resturi de materiale de construcții…

În cel mai neaoș mod românesc de a acționa, Laurențiu Burtavel, primarul comunei Oinacu, a găsit repede o rezolvare pentru a scăpa de gunoaie (și probabil și de o amendă consistentă din partea Gărzii de Mediu), mutând resturile menajere cu vreo câteva sute de metri mai încolo, adică exact pe groapa veche de gunoi, cunoscută de localnici sub numele de „Vârtop”.

PARANORMAL! „Firmă de acvacultură, fără angajați, cărăm gunoaie…”

…Așa ar fi trebuit să sune anunțul societății care a primit, din bugetul comunei Oinacu, peste trei sute de milioane de lei, vechi, pentru a muta, câteva sute de metri mai încolo, cantitățile de deșeuri de la marginea localității.

Contractul de atribuire directă a lucrărilor de mutare dintr-o parte în alta a fost semnat cu firma COLOSO COMPANY din Bolintin Deal. Valoarea contractului: 29.000 lei, fără TVA!

Localnicii din Oinacu spun că această firmă, de fapt nu a făcut altceva decât să transporte (mai exact, să mute!) gunoiul strâns cu buldoexcavatorul Primăriei, la marginea satului, adică, așa cum constatam, câteva sute de metri mai departe. Ceea ce i-a indignat cel mai tare pe locuitorii comunei a fost însă faptul că, pentru o asemenea „lucrare”, puteau fi folosite utilajele proprii ale Primăriei.

Doar că Burtavel a vrut să le închidă gura cârcotașilor, precizând că va duce gunoiul la o groapă autorizată (în speță, cea de la Frătești). În ciuda promisiunilor, gunoiul nu a mai ajuns acolo, neexistând nicio dovadă a depunerii deșeurilor amintite mai sus, la Depozitul de management al deșeurilor din Frătești. Ca și în alte situații, în cazul acestui contract, Laurențiu Burtavel a folosit același tertip: starea de urgență care i-a permis utilizarea procedurii de „încredințare directă”. Asta deși Primăria are în dotare utilaje care ar fi putut fi folosite la operațiunea de transport deșeuri, dacă ne amintim doar de tractorul cu remorcă folosit la împrăștierea pietrei sparte pe marginea drumurilor asfaltate direct peste stratul de pământ…

Dar hai să vedem cine sunt domnii de la COLOSO COMPANY, beneficiarii contractului „gras” de la primăria Oinacu… Conform datelor oficiale, aceștia își au sediul în satul Mihai Vodă, comuna BOLINTIN DEAL (Județ Giurgiu). Societatea este administrată de trei persoane, toți asociați: unul din București, unul din municipiul Giurgiu și un al treilea din comuna Adunații Copăceni. Ca în balada Miorița… Conform codului CAEN, principalul obiect de activitate al societății amintite este, cităm: Extractia pietrei, nisipului si argilei. Surpriza de abia acum vine: Conform Declarației-tip model 3 nr. 3643 din 02.03.2020 societatea desfășoară următoarele activități la sediu (CAEN Rev.2):

0322 (acvacultura în ape dulci), FĂRĂ ANGAJAȚI, cerere modificată 3771 din data 03.04.2007 din județul Giurgiu.

Precizăm că datele sunt extrem de actuale, firma funcționând, și la punctul de lucru unde sunt înregistrate birourile, tot FĂRĂ ANGAJAȚI!

Ce declară primarul Burtavel…?

Contactat telefonic, primarul Burtavel a încercat , ca de obicei, să ne „aburească”, declarându-ne următoarele, cităm:

„Eu am primit o adresă de la Garda de Mediu – nu o am în față acum, prin care am fost obligați ca, până la 30 aprilie 2020 să ecologizăm comuna pe terenurile nu știu cum scrie acolo, care au devenit vulnerabile prin depozitarea unui gunoi de grajd aruncat aiurea. Realitatea, deci: noi ne-am încadrat în timp, am angajat pe cineva, care este prins în SEAP cu firma respectivă, că nu pot să car gunoaiele din trei sate. E vorba de gunoiul de grajd, nu de gunoiul menajer. Noi l-am dus la fosta groapă de gunoi Vârtop, l-am întins, am pus pământ peste el și asta a fost toată tevatura. Noi nu suntem dotați cu mijloacele necesare de transport, am angajat o firmă care a lucrat o perioadă cu un camion și în ultima perioadă cu două camioane. Ca să facem economie de „biștari”, am încărcat cu buldoexcavatorul Primăriei. Nu știu ce cantitate s-a cărat, vă dau mai târziu răspunsul… (n.r. deși discuția a avut loc în cursul dimineții de 20 mai, nici până la momentul scrierii acestui material, 25 mai, nu am mai primit aceste informații!).

Noi nu am plătit la cantitate, ci la oră. Nu puteam să plătesc la kilogram, că nu am cântar! Am ecologizat toată comuna, nu am făcut o crimă! Noi am acționat conform adresei respective, de la Mediu!”, a spus primarul Burtavel.

Cu alte cuvinte, deși imaginile trimise pe adresa redacției de către cetățenii comunei arată clar cum deșeuri menajere (numai gunoi de grajd nu era acolo) au fost acoperite cu pământ, pentru a nu mai exista nicio urmă a acestora, primarului Burtavel i se poate aplica (dacă stai să îl asculți) zicala cu „nici usturoi n-a mâncat, nici gura nu-i miroase!”, cu toate că gunoiul transportat de 300 de milioane numai nemirositor n-o fi fost!

Cine îi vrea „răul”, primarului…?

Vinovați, după spusele primarului comunei sunt dușmanii poporului, adică cei din Opoziție, care, conform declarațiilor lui, nu au altceva mai bun de făcut decât să îmi pună bețe în roate. Evitând să amintească însă celelalte acuzații de până acum, ale concetățenilor săi…

„Eu sunt pregătit cu orice fel de răspuns, dar ăia din opoziție pot să facă și pe dracu-n patru. Sunt indivizi care n-au făcut nimic în viața lor, doar au lătrat…Nu e o problemă, eu pot să ies la pensie și mâine, dar las să curgă apa, nu pot să îi schimb cursul…Asta e realitatea. Eu nu pot să dau banii la o persoană fizică, eu pot să îi dau la o persoană juridică”…, ne mai declara primarul Burtavel.

Și ”dați” au fost peste trei sute de milioane de lei, pe nu se știe (încă) ce număr de ore de ”cărat gunoiul”, bani ce au ajuns la o firmă cu ”zero” angajați!!

În consecință rămâne o enigmă pentru noi toți, cine sunt cei care au condus camioanele cu ajutorul cărora s-au cărat deșeurile pe o distanță de mai puțin de un kilometru. Probabil fantomele din acest contract care, așa cum notam la început, pute tot mai greu de la o zi la alta, fiind tot mai greu de suportat.

(Jurnal)