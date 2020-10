Surse au declarat că în valiza incendiată în noaptea de vineri/sâmbătă pe marginea drumului DN 6 în apropierea localității Ghimpați ar fi fost trupul unei tinere, ucise în altă parte.

Constantin Cărăpănceanu, Primarul comunei Ghimpați, pe raza căreia s-a petrecut oroarea semnalată de un șofer de TIR, a ajuns printre primii la fața locului.

„Veneam de la Valea Plopilor, am văzut un TIR pe stânga, care spunea că a văzut un cadavru. Omul a sunat la 112, între timp, când am ajuns eu, a trecut și un ambulanțier ce ieșise din tură de la București, era în mașină cu un amic polițist, și ei au fost cei care au stins incendiul. Când am ajuns eu, era în proporție de aproape 90% arsă, era ghemuită…Nu părea a fi o persoană solidă, din ce am înțeles de la autorități, a fost o persoană de sex feminin”, declara primarul comunei Ghimpați, Constantin Cărăpănceanu.

Tot pe surse, se pare că această crimă odioasă, ce amintește de cazul Caracal, ar fi avut loc cu mai mai mult timp în urmă.

„Ca și în cazul cadavrelor secționate, justificarea unui asemena gest este că locul faptei are legătiră cu autorul. Identitatea victimei daca este aflată va fi din cercul autorului, de aceea a încercat să o incendieze, pe timp de noapte. Autorul a riscat, pentru că pe timp de noapte controalele poliției sunt intensificate. Poate fi și un conflict spontan. Ce e aproape sigur, locul faptei are legătură cu autorul” spun specialiștii criminaliști.

(Jurnal)