De câteva seri, temperaturile au scăzut destul de mult sub 0 grade, ceea ce a făcut ca locurile din Centrul de primire în regim de urgență de la Giurgiu Nord să se ocupe în integralitate.

După cum ne preciza, în cadrul unei recente discuții, directorul Direcției de Asistență Socială Giurgiu, Viorica Bănescu, în ultima perioadă au fost zile când au avut chiar toate cele 25 de locuri disponibile, ocupate.

„La momentul la care discutăm (n.r. joi, 16 ianuarie), avem în centru cazate un număr de 23 de persoane. Până ieri, am avut 24, dar una dintre persoane a plecat. Pe perioada rece, am funcționat chiar și la capacitate maximă, cei mai mulți dintre cei care au apelat la noi fiind persoane fără adăpost. Dintre ei, unii au venit singuri, alții aduși de polițiștii locali, dar cei mai mulți sunt trimiși de la Spital, unde se prezintă la UPU sub diverse motive, cel real fiind, de fapt, cel legat de lipsa unui adăpost în aceste zile reci”, ne mai spunea directorul DAS Giurgiu.

Totodată, Viorica Bănescu preciza faptul că, în fiecare an, perioada cea mai aglomerată la Centrul de la Giurgiu Nord este perioada rece, când temperaturile scad drastic iar persoanele fără adăpost – sau care au condiții extrem de precare acasă (lipsa unei surse de încălzire, în special, dar și imobilul extrem de deteriorat) – caută un loc cald în care să se adăpostească, fie și temporar.

Perioada maximă pe care o asemenea persoană o poate petrece în centru este de trei luni de zile, interval în care i se asigură, pe lângă cazare, hrana (în valoare de 16,6 lei/zi), consiliere și asistență medicală (la nevoie).

Centrul are o capacitate de 25 de locuri (5 dormitoare, 2 grupuri sanitare şi o bucătărie cu sală de mese).

(Jurnal)