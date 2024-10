Nicolae CIUCĂ, președintele PNL: Oraşul Giurgiu „merită să resimtă reverberaţia celui mai puternic pol economic din România”!

Prezent joi, 24 octombrie, la şedinţa de învestire a noului Consiliu Local al Municipiului (CLM) Giurgiu şi la depunerea jurământului de credinţă de către primarul Adrian Anghelescu, Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă a declarat că oraşul „merită să resimtă reverberaţia celui mai puternic pol economic din România”, transmite Agerpres. La rândul său, primarul municipiului Giurgiu, Adrian Anghelescu a declarat: „Mă bucur că avem patru partide care constituie CLM, avem patru opinii diferite, dar, bănuiesc că niciuna nu va sta în calea bunăstării oraşului nostru. În ceea ce priveşte PNL, dar şi eu, ca primar, spun că nu o să fim reformatori ai majorării taxelor şi impozitelor, vom face tot ce putem în anii grei care vor veni, fiindcă cunoaşteţi cu toţii cifrele economice şi cei care nu le cunosc simt în traiul de zi cu zi. Suntem aici aşa cum am fost patru ani şi vom avea încă patru ani de continuitate a dreptei şi sper să continuăm ceea ce am început”. Nicolae Ciucă a spus că are încredere în noua echipă a CLM Giurgiu care va duce la îndeplinire proiectele începute, dar şi altele noi. „Îi felicit pe toţi cei care au depus jurământul astăzi, este un moment important pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar este un moment important şi pentru Primăria municipiului Giurgiu. Domnul primar era un pic pesimist vorbind despre o situaţie dificilă pe care trebuie să o gestionaţi împreună, eu nu sunt atât de pesimist. Domnule primar, am încredere că după ce aţi dobândit experienţă în mandatul trecut, aveţi, în momentul de faţă, toate premisele să puteţi să asiguraţi coerenţa şi continuitatea proiectelor pe care le- aţi început, să vă asumaţi altele noi”, a afirmat el. În opinia sa, Giurgiu „merită să resimtă reverberaţia celui mai puternic pol economic din România, iar performanţa în toate sectoarele de activitate să ducă la debirocratizare şi un acces la administraţie mai facil al cetăţenilor”. „Astfel veţi reuşi să daţi încredere investitorilor să vină de la Bucureşti şi către Giurgiu. (…) Eu am încredere că aşa cum v-am cunoscut încă de când eram premier, în acest nou mandat, cu mai multă organizare, mai multă mobilizare, cu o eficientizare a întregii activităţi a aparatului Primăriei, cu o foarte bună coordonare cu CJ Giurgiu, veţi reuşi să menţineţi această speranţă în rândul cetăţenilor şi veţi reuşi să dinamizaţi într-un ritm care să ducă la dezvoltarea economică, astfel încât să determine cetăţenii să aleagă să trăiască şi să ducă în continuare proiectele personale în locul unde s-au născut. Să performaţi aşa cum v-aţi angajat, este o responsabilitate importantă”, a mai spus Nicolae Ciucă. (Jurnal)