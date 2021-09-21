Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.09.2021:
|UAT
|‰
|JUDEȚ GIURGIU
|1.68
|SINGURENI
|3,91
|OGREZENI
|3,03
|MALU
|3,01
|ISVOARELE
|2,84
|PUTINEIU
|2,78
|BOLINTIN-DEAL
|2,76
|STOENEŞTI
|2,74
|MUNICIPIUL GIURGIU
|2,73
|SĂBĂRENI
|2,59
|GRĂDINARI
|2,45
|JOIŢA
|2,35
|GREACA
|2,33
|VALEA DRAGULUI
|2,23
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|2,1
|LETCA NOUĂ
|2,02
|STĂNEŞTI
|1,98
|OINACU
|1,91
|RĂSUCENI
|1,91
|COSOBA
|1,81
|DAIA
|1,65
|GHIMPAŢI
|1,59
|ULMI
|1,36
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|1,34
|SLOBOZIA
|1,32
|CĂLUGĂRENI
|1,31
|MIHAI BRAVU
|1,3
|CREVEDIA MARE
|1,27
|PRUNDU
|1,26
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1,23
|MÂRŞA
|1,12
|BĂNEASA
|1,08
|IEPUREŞTI
|1,07
|VĂRĂŞTI
|1,06
|HERĂŞTI
|0,92
|GOSTINARI
|0,85
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0,81
|FRĂTEŞTI
|0,79
|ROATA DE JOS
|0,76
|GĂISENI
|0,75
|BULBUCATA
|0,71
|SCHITU
|0,66
|IZVOARELE
|0,63
|COMANA
|0,62
|HOTARELE
|0,61
|BUCŞANI
|0,58
|BUTURUGENI
|0,51
|GĂUJANI
|0,44
|VEDEA
|0,38
|COLIBAŞI
|0,32
|CLEJANI
|0
|GOGOŞARI
|0
|GOSTINU
|0
|TOPORU
|0
|VÂNĂTORII MICI
|0