Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.09.2021:

UAT
JUDEȚ GIURGIU 1.68
SINGURENI 3,91
OGREZENI 3,03
MALU 3,01
ISVOARELE 2,84
PUTINEIU 2,78
BOLINTIN-DEAL 2,76
STOENEŞTI 2,74
MUNICIPIUL GIURGIU 2,73
SĂBĂRENI 2,59
GRĂDINARI 2,45
JOIŢA 2,35
GREACA 2,33
VALEA DRAGULUI 2,23
ADUNAŢII-COPĂCENI 2,1
LETCA NOUĂ 2,02
STĂNEŞTI 1,98
OINACU 1,91
RĂSUCENI 1,91
COSOBA 1,81
DAIA 1,65
GHIMPAŢI 1,59
ULMI 1,36
ORAŞ MIHĂILEŞTI 1,34
SLOBOZIA 1,32
CĂLUGĂRENI 1,31
MIHAI BRAVU 1,3
CREVEDIA MARE 1,27
PRUNDU 1,26
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1,23
MÂRŞA 1,12
BĂNEASA 1,08
IEPUREŞTI 1,07
VĂRĂŞTI 1,06
HERĂŞTI 0,92
GOSTINARI 0,85
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0,81
FRĂTEŞTI 0,79
ROATA DE JOS 0,76
GĂISENI 0,75
BULBUCATA 0,71
SCHITU 0,66
IZVOARELE 0,63
COMANA 0,62
HOTARELE 0,61
BUCŞANI 0,58
BUTURUGENI 0,51
GĂUJANI 0,44
VEDEA 0,38
COLIBAŞI 0,32
CLEJANI 0
GOGOŞARI 0
GOSTINU 0
TOPORU 0
VÂNĂTORII MICI 0

După cum se observă, cu o incidență de 2,73, Municipiul Giurgiu se află foarte aproape de scenariul roșu în care se vor institui măsuri speciale .

Scenariul roșu, considerat de avarie, înseamnă că într-o localitate sunt mai mult de trei persoane depistate pozitiv la mia de locuitori în ultimele 14 zile.

La această dată localitățile cu probleme, cu peste 3 la mia de locuitori  sunt: comuna Singureni cu 3.91 , Ogrezeni cu 3.03, la care astăzi s-a adăugat comuna Malu cu 3.01.

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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