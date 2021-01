După cum știți, redacția ”Jurnal Giurgiuvean” a scris în nenumărate rănduri despre necesitatea eliminării acestei taxe, în special pentru cetățenii giurgiuveni cât și pentru cei din orașul prieten și vecin, Ruse. Mai mult chiar, am inițiat o petiție pe care toți cititorii on-line o puteau semna. Spre bucuria noastră noul ministru al Transporturilor , Cătălin Drulă, a declarat pentru colegii de la ziarul Puterea că dorește desființarea acestei taxe de pod.

În programul de guvernare avem ideea de a scoate o taxă, taxa de pod de la Giurgiu. Vreau să vorbim şi cu partea bulgară, n-aş vrea să luăm neapărat o decizie unilaterală, dar mi se pare că este o taxă anacronică. Acei bani de fapt sunt o formă de colectare pentru că am prins omul la înghesuială şi trebuie să treacă podul, nu are cum altcumva, dar ei nu se duc la întreţinere”, a declarat Cătălin Drulă.

În opinia acestuia, taxa de pod de la Giurgiu descurajează cumva comerţul transfrontalier. „Mi se pare cumva că taxa de la Giurgiu are şi efectul că descurajează un anumit tip de comerţ transfrontalier, de schimburi între ţări, de poli care ar putea să fie Giurgiu – Ruse. Deci, e o prioritate pe care am reuşit şi în negocierile cu celelalte partide să fie asumată de toată coaliţia: eliminarea acestei taxe, cu efectele benefice, în afară de faptul că nu se mai scot bani din buzunarele oamenilor, a transportatorilor şi că nu se mai stă la coadă pentru plătit taxa pe o parte. Sper că şi pe partea cealaltă. Vreau să vorbesc şi cu colegii din partea bulgară, poate o facem împreună”, a mai precizat ministrul Transporturilor.

Ne bucurăm că această idee pe care noi am susținut-o și totodată am promovat-o intens , se regăsește ca prioritate în agenda noului ministru, sperând însă ca ea să nu rămănă doar la nivel de proiect , așa cum de altfel am fost obișnuiți până acum.

(Jurnal)