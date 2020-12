Dragi români, dragi giurgiuveni,

Astăzi este 1 Decembrie, Ziua noastră Naţională, zi în care, cu toţii, oriunde ne-am afla, ne sărbătorim patria. Din păcate, ultimul an a fost un an mai puţin fericit, a fost un an al provocărilor pentru toată omenirea, de aceea nu putem celebra aşa cum se obişnuia această dată esenţială în cartea de istorie a poporului român. Pandemia de coronavirus, care ne-a marcat tuturor vieţile, nu trebuie însă să stingă flacăra patriotică din inimile noastre, dimpotrivă, sunt convinsă că aceasta arde mai intens ca niciodată, în dogoarea credinţei, a speranţei şi a încrederii că mâine va fi mai bine şi că treptat ne vom reîntoarce la traiul nostru normal.

Vă doresc să aveţi parte de mai multă sănătate ca oricând şi vă îndemn ca în aceste momente de ananghie să fim mai puternici, mai uniţi şi mai implicaţi ca niciodată, să luptăm în continuare, aşa cum au luptat strămoşii noştri pentru reîntregirea neamului, pentru ca sănătatea trupească şi liniştea sufletească să triumfe!

La mulţi ani, giurgiuveni, români, România…!