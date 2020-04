Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a instituit, în conformitate cu prevederile Ordonanței militare nr. 8, măsura de izolare preventivă la locul de muncă, pentru perioade ciclice de 14 zile, pentru personalul angajat al tuturor structurilor rezidențiale din cadrul instituției. Structurile rezidențiale respective sunt: Complexul de Servicii Sociale, casele de tip familial pentru copii, apartamentul pentru tineri, locuințele protejate pentru persoane adulte cu dizabilități (în municipiul Giurgiu); centrele pentru persoane adulte cu dizabilități (în localitățile Oinacu, Izvoarele, Valea Bujorului, Tântava, Grădinari); căminele pentru persoane vârstnice (în localitățile Oncești, Mironești și Hotarele).

Concret, o parte dintre salariații care își desfășoară activitatea în aceste structuri se izolează preventiv la locul de muncă pentru 14 zile, perioadă care este urmată ciclic de o perioadă în care se vor izola preventiv la domiciliu, pe o perioadă egală cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prezența personalului în centre asigurându-se în ture/schimburi.

„Au fost organizate turele de către șefii de centre; este o situație nouă și deosebit de dificilă pentru salariați, care, pentru perioade ciclice de 14 zile, se izolează preventiv la locurile de muncă, fiind nevoiți totodată să identifice soluții și pentru propriile familii. Sunt sute de salariați care își desfășoară activitatea în aceste structuri rezidențiale, salariați care au și ei copii, părinți în vârstă și, cu toate acestea, până acum nu au fost cereri de demisii și nu a existat nicio situație de refuz de izolare preventivă la locul de muncă de către personalul centrelor. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru efortul lor, pentru implicare și responsabilitate; apreciez foarte mult efortul depus, calitățile lor umane, faptul că au înțeles situația cu care instituția se confruntă și dau dovadă de solidaritate. Am identificat soluții proprii de cazare pentru salariați, atât în incinta centrelor de capacități mai mari cât și în structurile rezidențiale de dimensiuni mici, cum sunt casele de tip familial, în care nu exista decât un pat disponibil; astfel, având în vedere actualele condiții, am schimbat destinațiile unor săli sau camere și am transferat, din stocurile existente, obiecte care sunt necesare pentru structurile rezidențiale. Practic, 14 zile salariații respectivi vor fi izolați în structurile respective, la locurile lor de muncă, pentru a putea asigura, în schimburi, serviciile sociale de care beneficiarii au nevoie, fie că sunt copii, adulți cu dizabilități sau persoane vârstnice; după cele 14 zile, salariații respectivi se vor izola preventiv la domiciliu, iar în centre se vor izola preventiv la locul de muncă ceilalți colegi ai lor, care în primele 14 zile au stat acasă. Activitatea se desfășoară fără accesul niciunei persoane din exterior, dar există comunicare permanentă între salariați, șefii de structuri, conducerea instituției, celelalte compartimente și servicii implicate, autorități județene, naționale și locale”, a declarat Cătălin Lupu, director general al D.G.A.S.P.C. Giurgiu.