Președintele Klaus Iohannis este așteptat să emită luni decretul de prelungire a stării de urgență cu încă 30 de zile, conform anunțului făcut în urmă cu o săptămână.

Președintele Klaus Iohannis a declarat săptămâna trecută, după întâlnirea cu premierul și cu mai mulți miniștri, că va fi necesară prelungirea stării de urgență cu încă o lună, iar decretul va fi emis la începutul acestei săptămâni.

„Sunt lucruri care se mișcă, însă, trăgând linie, am ajuns la concluzia că va fi nevoie de prelungirea stării de urgență. Am solicitat Guvernului să vină cu propuneri. La începutul săptămânii viitoare voi emite un nou decret pentru a prelungi starea de urgență cu încă o lună de zile. Acest lucru este necesar pentru a ține epidemia sub control”, a afirmat Iohannis.

În 16 martie, președintele Klaus Iohannis a emis un prim decret privind instituirea stării de urgență pentru 30 de zile, această perioadă urmând să se încheie marți.

(Jurnal)