Primăria Capitalei a modificat proiectul privind instituirea vinietei pentru calitatea aerului în București, astfel încât toate mașinile sub Euro 5 să plătească vinieta pentru a putea circula în Capitală, iar mașinile non euro, Euro 1 și Euro 2 să fie complet interzise în centrul Bucureștiului.

Proiectul este pus în dezbatere publică pe site-ul Primăriei și va fi dezbătut în ședința Consiliului General al Capitalei în 24 octombrie.

Sunt exceptate de la plata vinietei mașinile instituțiilor publice. Cei care vor fi prinși că nu au achitat taxa vor plăti amenzi între 1500 și 2000 de lei.

În ultima variantă a proiectului, maşinile care au nevoie de vinieta pentru a circula în centrul oraşului sunt Euro 3 şi Euro 4, indiferent de judeţul în care au fost înmatriculate.

Vinieta Oxigen poate fi plătită pe zi, costă 5 lei, sau sub formă de abonament pentru o lună, jumătate de an sau un an.

Pentru maşinile Euro 3, un abonament pentru un an, de exemplu, este 700 de lei, iar pentru Euro 4.500 de lei.

Maşinile non Euro, Euro 1 şi Euro 2 sunt considerate poluante şi nu au voie să circule în centru. iar pentru restul oraşului proprietarii trebuie să achite vinieta Oxigen, la fel, indiferent de numărul de înmatriculare. Aceasta costă 15 lei pe zi, iar pe un an abonamentul costă 1.900 de lei pentru maşinile non Euro, 1.700 pentru Euro 1, 1.500 pentru Euro 2