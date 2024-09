Lucrări de reparații și pregătiri pentru sezonul rece pe drumurile județene – Declarațiile lui Daniel Cîrpușor

Într-o discuție recentă cu Daniel Cîrpușor, responsabil cu lucrările pe drumurile județene, acesta a oferit o actualizare asupra activităților în desfășurare și planurile pentru sezonul rece. Echipele sunt active în prezent pe toate drumurile județene, prioritizând reparațiile de suprafață și turnările de covoare asfaltice. „Lucrăm la reparațiile drumurilor pe toate drumurile județene. Avem turnări de covor asfaltic pe DJ 504A, în zona Gogoșari, și urmează să lucrăm și pe DJ 401A, în zona Bolintin, Palanca. În paralel, ne pregătim pentru sezonul rece, reparăm utilajele și ne asigurăm că avem sare și nisip necesar pentru intervențiile la zăpadă”, a declarat Cîrpușor. Pe lângă lucrările curente, pregătirile pentru iarnă sunt o prioritate. „Am făcut achiziția de sare și nisip, suntem pregătiți față de anii trecuți. Ne-am ocupat de tăierile de pomi și alocarea materialului lemnos către primării și populație. Nu avem nicio zonă cu probleme majore în acest moment”, a precizat Cîrpușor. Acesta a menționat și relația excelentă cu primăriile locale: „Relația cu primăriile a fost foarte bună, am lucrat bine cu toată lumea, nu avem niciun fel de probleme”. Canicula din această vară a afectat grav activitatea echipelor de lucru, forțându-le să ajusteze programul de lucru și să asigure condiții speciale pentru muncitori. „A fost greu pentru noi, mai ales că turnăm asfalt ziua. Am micșorat programul de lucru, începând mai devreme dimineața și terminând mai devreme, asigurând apă și echipament de protecție adecvat”, a explicat Cîrpușor. De asemenea, fondurile reduse din acest an au limitat achizițiile de utilaje noi: „Fondurile au fost destul de mici anul ăsta în toată țara. Sperăm ca la anul să mai achiziționăm ceva. Ne-ar fi de folos un finisor de asfalt mic pentru reparațiile gropilor”. Transportul greu a scăzut semnificativ în această vară, fapt care a surprins echipele de control trafic. „Am observat o scădere drastică a transportului, în zone unde anul trecut se transporta masiv. Probabil este și din cauza problemelor din agricultură cauzate de caniculă”, a comentat Cîrpușor. Prețurile ridicate la piese de schimb și carburant au afectat, de asemenea, activitatea: „Suntem la limită cu fondul de reparații din cauza scumpirilor la piesele de schimb și la carburant. Achiziționăm carburant în funcție de prețul de pe piață, ceea ce ne limitează capacitatea de aprovizionare”. ** Cîrpușor a subliniat că lucrările la drumurile județene vor continua și în anii următori, cu speranța de a accesa fonduri suplimentare, inclusiv prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Ne pregătim pentru ce va urma anul viitor. Se schimbă administrația, dar mergem înainte. Sunt mulți bani care urmează să vină prin PNRR și avem multe planuri în lucru”, a concluzionat acesta. (Carmen JIPA)