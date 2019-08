Liberalul Rareș Bogdan spune că își dorește o moțiune de cenzură cât mai repede, dar că opoziția are un singur „glonț de argint” pentru a răsturna Guvernul. El spune că ușile PNL rămân închise pentru social-democrații care, timp de trei ani, „și-au bătut joc de români”.

Rareș Bogdan a vorbit la Digi24 despre demersurile liberalilor în vederea moțiunii de cenzură.

„La cele 98 de semnături ale liberalilor trebuie adăugate semnăturile tuturor celor care vor un guvern responsabil. Îi invit pe toți să semneze moțiunea. România nu poate continua cu un astfel de guvern. Calculele nu trebuie făcute politicianist”, a spus el.

Rareș Bogdan a spus că moțiunea va fi depusă când va exista garanția că aceasta are șanse să treacă, pentru că are „un singur glonț de argint”.

„Am mai avut discuții cu domni care se băteau cu pumnul în piept că trebuie schimbat guvernul, dar la vot jumătate erau plecați din sală. Trebuie să folosim responsabil acest glonț al moțiunii de cenzură – și o să-l folosim”, a spus el.

Rareș Bogdan a adăugat că cifrele economice sunt îngrijorătoare: „Imediat ce părăsesc câte unii corabia aflăm că vorbim de 9 miliarde lipsă la buget, asta înseamnă că situația e mult mai gravă”.

Bogdan a spus însă că nu a fost stabilit un termen. „Decizia o vom lua discutând în BPN, CEX, eu sunt printre cei care spun cu cât mai repede, cu atât mai bine. Cifrele economice nu mint, cifrele reale, acestea mă îngrijorează”, a spus el.

Oficialul a adăugat că PNL nu va primi în rândurile sale „ niciun primar, parlamentar, lider PSD”, pentru că „ timp de trei ani acești oameni și-au bătut joc de români”.

Referindu-se la aceste afirmații, liderul organizației municipale a PNL, Marian Măroiu, declara, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„În legătură cu declarația domnului Rareș Bogdan, și susținută și de conducerea Partidului, problema este că, referitor la traseismul politic, deși au dreptate că atunci când o barcă începe să se scufunde, șobolanii încep să fugă spre alte orizonturi, poate, pentru unii este firesc, dar pentru mine nu. Sunt unul dintre oamenii care au venit la PNL de la PSD, după 12 ani de muncă am fost dat afară, după cum se știe foarte bine. Am fost primit, la vremea respectivă, de Lucian Iliescu, fostul președinte al PNL Giurgiu, având în vedere că, la vremea respectivă, atât Lucian Iliescu, dar și alți membri marcanți, au avut convingerea că Marian Măroiu este totuși un bun politician, și a spus că aș fi un câștig pentru PNL Giurgiu dacă m-aș înscrie în acest partid. Practic, eu nu am plecat de la PSD, ci am fost dat afară. De 10 ani activez aici, cu rezultatele care se știu, și asta voi face în continuare.

Referitor la cei care vor să vină în PNL de la celelalte partide politice, este adevărat că e puțin mai delicat. Una este să ai niște certuri interne cu anumiți lideri ai partidului, ai PSD sau ALDE, și să fii nevoit să pleci, și alta este ca, după 3-4 ani în care te consideri Dumnezeu pe pământ și ești un fel de Dumnezeu la tine, în comună sau în funcția pe care o deții, acordată fiind de PSD, și văzând că acest partid se duce, ușor, la vale, cauți cu tot dinadinsul o altă umbrelă sub care să te așezi. Cu acest lucru nu sunt de acord! Dar sunt și oameni care, în acest interval, și-au văzut de treaba lor, nu au fost pe față împotriva PNL, a oamenilor din PNL (noi suntem cei care, până la urmă, suferim), eu zic că cei care dețin anumite funcții alese – parlamentari, primari în funcție – nu strică să îi avem alături de noi. În politică, totul se joacă pe voturi, ca la fotbal, pe goluri. Când vrei să câștigi o funcție cum este cea de președinte de CJ, ai nevoie de voturi, și atunci, evident, trebuie să facem o distincție între cei care au fost „călăi” în această perioadă, și cei care și-au văzut de treabă și, asta e, au trecut niște ani peste ei, au fost în comunități, în egală măsură oameni pentru toți, indiferent de partidul din care făceau parte. Cei care au tăiat în carne vie trebuie să mai aștepte, și nu greșesc când spun că nu ne grăbim cu aceste primiri în partid. Noi am hotărât, în cadrul Organizației județene, să ne constituim propriile organizații în comune, pentru că este important să avem o structură proprie, iar acolo unde nu avem cum să facem acest lucru, să găsim alte soluții. Mai este problema analizei foarte stricte, a ceea ce vom face pe viitor. Niciodată în politică nu trebuie să spui niciodată, nu spui că nu iei pe nimeni de la PSD. Este o utopie, e clar că ușile sunt deschise, dar nu pentru cei care și-au bătut și își bat joc de noi, crezându-se Dumnezeu pe pământ…!”, a încheiat liderul organizației municipale a PNL.