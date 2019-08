Liviu Dragnea primește satisfacție la CEDO. Curtea de la Strasbourg a decis că judecătorii care nu au judecat procesul lui Liviu Dragnea nu pot semna și motiva hotărârile altora, întrucât violează dreptul la un proces echitabil.

Decizia Completului de cinci al ICCJ de condamnare a lui Liviu Dragnea trebuie revizuită întrucât a fost semnată de șefa IICJ Cristina Tarcea pentru judecătoarele Livia Stanciu și Luminița Zglimbea, scrie luju.ro .

Judecătorii europeni au statuat că judecătorii care nu au participat la proces nu pot motiva hotărârea judecătorească și să o semneze pentru că nu pot oferi garanția că au făcut o bună administrare a actului de justiție și ca atare încalcă dreptul la un proces echitabil.

Eu am fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat, a declarat fostul lider al PSD, Liviu Dragnea. Nu doresc nimănui asta. Este singurul caz din lume. Până astăzi nu am primit motivarea. Să fie o coincidență, sau se urmărește să treacă cele șase luni în care eu pot merge la CEDO, a întrebat retoric Liviu Dragnea.

(Jurnal)