INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU
CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU
COMUNICAT DE PRESĂ 03.11.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.11.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|9,26
|JOIŢA
|24,39
|IZVOARELE
|18,48
|GOSTINU
|17,5
|PUTINEIU
|16,32
|GĂUJANI
|14,58
|STĂNEŞTI
|13,97
|FRĂTEŞTI
|13,63
|SĂBĂRENI
|12,3
|COMANA
|12,17
|OINACU
|11,84
|BULBUCATA
|11,41
|CLEJANI
|11,17
|MUNICIPIUL GIURGIU
|11,09
|TOPORU
|10,39
|MALU
|10,07
|MIHAI BRAVU
|10
|GHIMPAŢI
|9,71
|SLOBOZIA
|9,67
|RĂSUCENI
|9,61
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|9,41
|VALEA DRAGULUI
|9,32
|ISVOARELE
|9,29
|BĂNEASA
|9,12
|BOLINTIN-DEAL
|9,09
|SINGURENI
|8,94
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|8,87
|GOGOŞARI
|8,51
|VÂNĂTORII MICI
|8,5
|VEDEA
|8,46
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|7,95
|CĂLUGĂRENI
|7,85
|OGREZENI
|7,8
|COSOBA
|7,62
|ULMI
|7,62
|IEPUREŞTI
|7,46
|SCHITU
|7,36
|STOENEŞTI
|7,17
|LETCA NOUĂ
|6,94
|ROATA DE JOS
|6,91
|BUTURUGENI
|6,85
|GRĂDINARI
|6,17
|VĂRĂŞTI
|6,17
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|6,07
|PRUNDU
|5,8
|BUCŞANI
|5,5
|DAIA
|5,43
|HOTARELE
|5,23
|CREVEDIA MARE
|4,87
|GREACA
|4,72
|GĂISENI
|4,48
|GOSTINARI
|3,87
|MÂRŞA
|3,73
|COLIBAŞI
|3,25
|HERĂŞTI
|2,77
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)