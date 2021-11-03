INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚUL GIURGIU

CENTRUL JUDEȚEAN DE CONDUCERE ȘI COORDONARE A INTERVENȚIEI GIURGIU

  

COMUNICAT DE PRESĂ 03.11.2021

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.11.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 9,26
JOIŢA 24,39
IZVOARELE 18,48
GOSTINU 17,5
PUTINEIU 16,32
GĂUJANI 14,58
STĂNEŞTI 13,97
FRĂTEŞTI 13,63
SĂBĂRENI 12,3
COMANA 12,17
OINACU 11,84
BULBUCATA 11,41
CLEJANI 11,17
MUNICIPIUL GIURGIU 11,09
TOPORU 10,39
MALU 10,07
MIHAI BRAVU 10
GHIMPAŢI 9,71
SLOBOZIA 9,67
RĂSUCENI 9,61
ADUNAŢII-COPĂCENI 9,41
VALEA DRAGULUI 9,32
ISVOARELE 9,29
BĂNEASA 9,12
BOLINTIN-DEAL 9,09
SINGURENI 8,94
ORAŞ MIHĂILEŞTI 8,87
GOGOŞARI 8,51
VÂNĂTORII MICI 8,5
VEDEA 8,46
FLOREŞTI-STOENEŞTI 7,95
CĂLUGĂRENI 7,85
OGREZENI 7,8
COSOBA 7,62
ULMI 7,62
IEPUREŞTI 7,46
SCHITU 7,36
STOENEŞTI 7,17
LETCA NOUĂ 6,94
ROATA DE JOS 6,91
BUTURUGENI 6,85
GRĂDINARI 6,17
VĂRĂŞTI 6,17
ORAŞ BOLINTIN-VALE 6,07
PRUNDU 5,8
BUCŞANI 5,5
DAIA 5,43
HOTARELE 5,23
CREVEDIA MARE 4,87
GREACA 4,72
GĂISENI 4,48
GOSTINARI 3,87
MÂRŞA 3,73
COLIBAŞI 3,25
HERĂŞTI 2,77


(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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