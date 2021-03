Primii ani de carieră ne ajută să ne formăm, să ne găsim drumul, iar pandemia a pus piedici tinerilor aflați la început de carieră.

Săptămâna trecută, deputatul de Giurgiu, Gabriela Horga, a participat la Conferința online “Jobs Jobs Jobs for a strong recovery” organizată de Grupul Partidului Popular European (familia europeană din care face parte Partidul Național Liberal), în cadrul căreia lideri politici din toată Europa au dezbătut idei și măsuri cu privire la recuperarea economică a Europei după pandemie.

Conferința a reunit lideri politici europeni precum președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul Greciei Kyriakos Mitsotakis, eurodeputatul Ivan Štefanec, președinte SME Europe, Manfred Weber, președinte al Grupului PPE, lideri principali ai comunităților de afaceri europene și nu în ultimul rând, tinerii.

,,Șomajul in rândul tinerilor este un fenomen pe care pandemia l-a accentuat. Acesta este motivul pentru care am lucrat anul trecut la adoptarea unei Ordonanțe de urgență care să încurajeze angajările din rândul NEETS (tineri sub 25 de ani) prin decontarea de atât a 50% din salariul lor, nu mai mult de 2500 lei net. Ce putem face este să creăm condiții favorabile tinerilor aflați la început de carieră și să construim un viitor mai bun pentru noile generații. Readucerea optimismului tinerilor in viitorul lor profesional este un proces necesar a fi îndeplinit,” a declarat deputatul Gabriela Horga.

Evenimentul poate fi urmărit live pe paginile EPP Group in the European Parliament, EPP – European People’s Party.

#GrupulPPE #JobsJobsJobs #conferintaonline #EU #împreunăpentruviitor