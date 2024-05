Într-o singură zi, trei conducători auto au fost depistați băuți, la volan…!

La data de 29 mai, ora 09.45, în localitatea Ogrezeni, polițiștii giurgiuveni au depistat un bărbat, de 27 de ani, din comuna Bolintin Deal, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Tânărului i-a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice. *** În aceeași zi, ora 14.30, în localitatea Vadu Lat, județul Giurgiu, a fost depistat un bărbat, de 57 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, refuzând recoltarea probelor biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. În continuare se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. *** În seara zilei de 29 mai, ora 21.58, în localitatea Roata de Jos, polițiștii giurgiuveni au depistat un alt bărbat, de 56 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, pentru recoltarea probelor biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătorului auto i-a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.