Conform sintagmei: ”Fă-te frate cu dracu până treci puntea”, PSD pare tentat să facă o alianță cu AUR, în timp ce negocierile dintre PNL-USR PLUS și UDMR s-au blocat la împărțirea funcțiilor și ministerelor.

Liderii PSD s-au pus la masa discuțiilor cu reprezentanții surprizei aestor alegeri parlamentare, AUR. Potrivit informațiilor Gândul.ro, președintele AUR, George Simion, a avut o discuție cu președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu.

Întâlnirea dintre Vasile Dîncu și George Simion a avut loc vineri, în jurul prânzului, la o adresă din Primăverii, acolo unde se află și sediul IRES, institut coordonat de Dîncu, potrivit informațiilor Gândul.ro.

În acest context, Vasile Dîncu, a declarat pentru Digi24.ro:

„Nu are legătură cu consultările. Am vorbit despre un studiu IRES în care am pus întrebări despre AUR. Nu am vorbit despre susținere pentru că nu ne-ar ajunge oricum. De asemenea, nu pot lucra la modernizarea structurii si brandului PSD în coaliție cu AUR. Ar fi un sacrificiu inutil dacă nici măcar nu poți face o coaliție de guvernare. Îl cunoscusem mai demult pe Simion, când era student”.

De asemenea, președintele Consiliului Național al PSD susține că la întâlnirea cu George Simion nu ar fi participat președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Cum ar arăta alianța PSD – AUR

Potrivit mandatelor repartizate după alegerile parlamentare, PSD are 157 de parlamentari, iar AUR are 47. În total, cele două partide ar strânge în Parlament 204 voturi, cu 30 de voturi mai puțin decât necesarul pentru învestirea unui guvern.

Totuși, cele 30 de voturi ar putea veni de la UDMR, care însă se află în negocieri cu PNL și cu USR PLUS pentru constituirea unei majorități de centru dreapta.

După alegerile parlamentare, Marcel Ciolacu nu a exclus o colaborare cu AUR.

„Esența politicii este să discuți cu toți actorii politici. Am anunțat în campanie că nu vom avea o discuție cu PNL.

Nu cunosc cât de controversat este domnul Simion, nu am avut timp în această campanie să studiez ceilalți competitori. Dar românii au întotdeauna dreptate când votează. Vom avea o discuție cu toate forțele politice”, a declarat pe 6 decembrie, Marcel Ciolacu, la Digi24.

La consultările de luni, 14 decembrie, PSD merge la Palatul Cotroceni cu propunerea de premier a lui Alexandru Rafila.

(Jurnal)