Cu puțin timp în urmă, postul de televiziune România TV a prezentat un material, preluat și de publicația noastră, care îl are în centrul atenției pe Mihai Bordei, agent șef de poliție în comuna Putineiu. Acesta a fost acuzat de un tânăr că l-a agresat pe stradă, în timp ce acesta mergea pe trotuar. Mai mult, colegii de la România TV au dezvăluit faptul că polițistul Bordei nu s-ar afla la prima „abatere”, cu circa doi ani în urmă agresând un alt tânăr, cu probleme de sănătate, iar cu doar două săptămâni în urmă își agresase soția, care, între timp, a renunțat la acuzații.

Pornind de la aceste date, reporterii publicației noastre s-au deplasat în comuna cu pricina unde au avut surpriza să găsească mai mulți cetățeni care, sub protecția anonimatului (este lesne de înțeles motivul) au început, mai întâi timid, apoi cu tot mai mult curaj, să povestească ce se întâmplă în comună.

„De când a revenit în comună, Bordei ăsta ne terorizează! Umblă prin sat (n.r. – Hodivoaia) pe la noi, cu mașina de poliție, și strigă în megafonul ăla (n.r. – stația autospecialei) că el a revenit și că o să facă el legea de acum…Ne e frică de el, dacă i se pune pata și scoate pistolul…cum am auzit și noi că a mai lovit copii și de aici, și de prin Putineiu”, ne declara un cetățean, locuitor al satului Hodivoaia.

Un alt tânăr, de această dată din Putineiu, a avut curajul, de asemenea, sub protecția anonimatului, să ne declare:

„Nu e prima oară când se ia de mine…zice că nu ne suportă, că suntem țigani… M-a luat la goană din sat, chiar dacă stau aici, cu acte în regulă. A venit la mine acasă, m-a pus să îmi fac bagajul, și mi-a zis că nu mai vrea să mă vadă aici în sat. M-a luat cu forța, m-a urcat în mașina lui, aia de la poliție, și m-a dus până dincolo de Hodivoaia, m-a lăsat acolo, m-a făcut țigan… Se întâmpla cu mai multă vreme în urmă. Și mama, și tata, și frații mei mai mici au asistat la scena asta, vă dați seama că s-au speriat…Nu am deranjat pe nimeni, nu am supărat pe nimeni, muncesc…Am fost și la el să muncesc de două ori, m-a chemat să îi spăl mașina de serviciu…Bineînțeles că nu mi-a dat bani, am făcut-o „voluntar”. Cu toată lumea se poartă el așa, am și un frate care are niște probleme, și ne-a oprit că unde lucrăm, că ce facem…Și ne-a bruscat…El se poartă de mult pe aici cu oamenii urât. Lumea se teme de el, de aia nu prea vorbesc…”

Alți bărbați, strânși la o lucrare, au declarat, de asemenea, că polițistul din sat nu ar fi tocmai ușă de biserică…Ar cere – direct sau mai voalat – bani sau produse de pe la cei mai înstăriți, pe care, mai apoi, îi are în vedere și, ca să nu bată la ochi, le mai dă așa, câte o amendă pentru centură…În rest, oamenii sunt aproape obligați să plătească „dijma” către agentul de poliție.

Tot despre el, oamenii din sat spun că, la momentul când a fost numit polițist în sat, după ce fusese ajutor de șef de post prin Vedea, a venit în comună cu o Dacie veche, verde, care arăta jalnic. „Acum are mașină de lux, stă în Giurgiu, și la început stătea în sediul poliției, acum…nu îl mai vezi pe aici decât ca să bage frica în noi!”, spun oamenii din comună, mulți dintre ei terorizați de agentul șef de poliție Mihai Bordei.

O parte a oamenilor din localitate spun despre același Mihai Bordei că, înainte să devină subofițer de poliție, acesta ar fi fost lăcătuș mecanic la Șantierul Naval din Giurgiu.

Contactat telefonic, acesta a preferat, ca și în cazul colegilor de la România TV, să păstreze…tăcerea!

„Nu pot, vă rog să vă adresați la IPJ Giurgiu. Nu înțeleg ce atâta mizerie la adresa mea și a familiei mele. Las ca autoritățile să își facă datoria. Nu am agresat absolut pe nimeni. Vă rog să înțelegeți că nu s-a întâmplat absolut nimic!”. De altfel, la momentul deplasării noastre la Putineiu, sediul poliției din localitate era închis!

Până la momentul redactării materialului, Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu, către care s-a transmis o solicitare cu privire la mai multe informații legate de atitudinea agentului Mihai Bordei, nu a transmis încă un punct de vedere și un răspuns oficial.

(Jurnal)