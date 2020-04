Cu puțin timp în urmă, primarul municipiului Brăila, Viorel Marian Dragomir, posta, pe contul său personal de socializare, un text legat de o „aberați”, după cum scria chiar el, inserată în mediul on-line și nu numai de către chiar Ministerul Sănătății. Redăm mai jos textul integral publicat de către primarul din Brăila:

„ABERAȚIA ZILEI LA MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Azi, la aproape o lună de la declanșarea pandemiei, Ministerul Sănătății a publicat pe pagina de facebook că „DEZINFECTAREA STRĂZILOR NU AJUTĂ LA COMBATEREA COVID 19” !!!

După dezertarea prin demisie a fostului ministru Costache, azi, s-au trezit să posteze pe facebook că dezinfectarea străzilor nu combate COVID 19 !!! Să vă fie rușine !!!

Acum 2 zile am fost inspirat și am facut print screen cu lista produselor biocid pentru spălarea străzilor de pe site-ul Ministerului Sănătății. Azi v-ați sucit stimabililor?

– După ce solicitați primariilor PSD, PNL, etc. să cheltuie bani pentru combaterea COVID 19,

– după ce toți primarii indiferent de culoarea politică dezinfectează străzi,

– după ce presa prezintă la știri de săptămâni bune cum se dezinfectează străzile și trotuarele,

– după ce se dă o noua Ordonanță Militară prin care ni se impune să dezinfectăm scările de bloc.

nu ne transmiteți nici măcar o adresă prin care să vă cereți scuze și să spuneți că ne acoperiți costurile rezultate din incompetența voastră?

Când mai postați că și dezinfectarea scărilor de bloc impusă prin Ordonanța Militară nu ajută la combaterea Covid 19?

După ce se termină epidemia?

Am înțeles că nu vreți să aducem teste gratuite (prin donație) la Brăila , pentru că o să se testeze și se va afla adevărul sau ca să aduceti voi pe bani, dar chiar așa să vă faceți iar de râsul tuturor?

Doar că de această dată:

DOMNULE MINISTRU „PROSTIA VOASTRĂ” ESTE PE SĂNĂTATEA NOASTRĂ !!!”, scria, indignat, primarul din Brăila.

La scurt timp, și primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a venit cu o declarație referitoare la acest aspect:

„Îmi permit să expun această problemă într o altă cheie:

În perioada stării de urgență aplicăm măsuri stabilite în ordonanțele militare emise.

Într una din aceste ordonanîe, cred ca nr 3, se stabilește ca lista biocidelor ce se pot utiliza sunt stabilite de patru Institute de Cercetare.

Cu alte cuvinte, nici o altă entitate, fie el și Ministerul Sănătății, NU are voie să emită păreri. Aici este penal ce face MS.

Mai mult, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, a transmis către PMB o anexă în care recomandă substanțele cu care se poate face dezinfecția suprafețelor. Ce întelegeți dvs prin suprafețe extinse???

Cred că trebuie ieșit urgent cu un mesaj pe acest subiect”, a mai subliniat primarul municipiului, Nicolae Barbu.

(Jurnal)