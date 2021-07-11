Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 11.07.2021:

UAT  ‰*
JUDEŢ GIURGIU 0.04
BOLINTIN-DEAL 0.49
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.27
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.22
GHIMPAŢI 0.18
ULMI 0.14
MUNICIPIUL GIURGIU 0.02
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.00
BĂNEASA 0.00
BUCŞANI 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CĂLUGĂRENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
COMANA 0.00
COSOBA 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
DAIA 0.00
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.00
FRĂTEŞTI 0.00
GĂISENI 0.00
GĂUJANI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GOSTINARI 0.00
GOSTINU 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HERĂŞTI 0.00
HOTARELE 0.00
IEPUREŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
IZVOARELE 0.00
JOIŢA 0.00
LETCA NOUĂ 0.00
MALU 0.00
MÂRŞA 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
OGREZENI 0.00
OINACU 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SĂBĂRENI 0.00
SCHITU 0.00
SINGURENI 0.00
SLOBOZIA 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
VALEA DRAGULUI 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VĂRĂŞTI 0.00
VEDEA 0.00

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

 

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