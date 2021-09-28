Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.09.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|3,17
|STOENEŞTI
|8,78
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|6,32
|SINGURENI
|6,03
|JOIŢA
|6,02
|VALEA DRAGULUI
|5,58
|STĂNEŞTI
|5,16
|MALU
|5,03
|ISVOARELE
|4,98
|MUNICIPIUL GIURGIU
|4,72
|DAIA
|4,55
|OGREZENI
|4,54
|SLOBOZIA
|4,41
|GRĂDINARI
|4,32
|SĂBĂRENI
|4,1
|RĂSUCENI
|3,84
|GREACA
|3,76
|IEPUREŞTI
|3,74
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|3,62
|CREVEDIA MARE
|3,39
|COSOBA
|3,26
|BOLINTIN-DEAL
|3,24
|OINACU
|2,87
|HERĂŞTI
|2,78
|ULMI
|2,72
|GĂUJANI
|2,63
|MÂRŞA
|2,61
|COLIBAŞI
|2,6
|LETCA NOUĂ
|2,6
|FRĂTEŞTI
|2,56
|PUTINEIU
|2,32
|CĂLUGĂRENI
|2,24
|BULBUCATA
|2,14
|VĂRĂŞTI
|2,11
|SCHITU
|2
|ROATA DE JOS
|1,91
|IZVOARELE
|1,88
|COMANA
|1,85
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|1,84
|VÂNĂTORII MICI
|1,79
|BUTURUGENI
|1,77
|TOPORU
|1,72
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1,59
|BĂNEASA
|1,52
|GOSTINARI
|1,29
|HOTARELE
|1,23
|VEDEA
|1,14
|GHIMPAŢI
|0,88
|BUCŞANI
|0,87
|GĂISENI
|0,75
|GOGOŞARI
|0,6
|PRUNDU
|0,5
|MIHAI BRAVU
|0,43
|CLEJANI
|0,28
|GOSTINU
|0
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)