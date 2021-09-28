Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 28.09.2021:

UAT
JUDEŢ GIURGIU 3,17
STOENEŞTI 8,78
ADUNAŢII-COPĂCENI 6,32
SINGURENI 6,03
JOIŢA 6,02
VALEA DRAGULUI 5,58
STĂNEŞTI 5,16
MALU 5,03
ISVOARELE 4,98
MUNICIPIUL GIURGIU 4,72
DAIA 4,55
OGREZENI 4,54
SLOBOZIA 4,41
GRĂDINARI 4,32
SĂBĂRENI 4,1
RĂSUCENI 3,84
GREACA 3,76
IEPUREŞTI 3,74
ORAŞ MIHĂILEŞTI 3,62
CREVEDIA MARE 3,39
COSOBA 3,26
BOLINTIN-DEAL 3,24
OINACU 2,87
HERĂŞTI 2,78
ULMI 2,72
GĂUJANI 2,63
MÂRŞA 2,61
COLIBAŞI 2,6
LETCA NOUĂ 2,6
FRĂTEŞTI 2,56
PUTINEIU 2,32
CĂLUGĂRENI 2,24
BULBUCATA 2,14
VĂRĂŞTI 2,11
SCHITU 2
ROATA DE JOS 1,91
IZVOARELE 1,88
COMANA 1,85
FLOREŞTI-STOENEŞTI 1,84
VÂNĂTORII MICI 1,79
BUTURUGENI 1,77
TOPORU 1,72
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1,59
BĂNEASA 1,52
GOSTINARI 1,29
HOTARELE 1,23
VEDEA 1,14
GHIMPAŢI 0,88
BUCŞANI 0,87
GĂISENI 0,75
GOGOŞARI 0,6
PRUNDU 0,5
MIHAI BRAVU 0,43
CLEJANI 0,28
GOSTINU 0

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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