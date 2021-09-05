COMUNICAT DE PRESĂ
05.09.2021

Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.09.2021:

UAT  ‰
JUDEŢ GIURGIU 0.63
BOLINTIN-DEAL 4.22
SĂBĂRENI 3.32
SINGURENI 2.13
IEPUREŞTI 2.12
VĂRĂŞTI 1.76
ORAŞ BOLINTIN-VALE 1.23
GOSTINU 1.20
COSOBA 1.09
FRĂTEŞTI 0.98
GHIMPAŢI 0.88
SLOBOZIA 0.88
MUNICIPIUL GIURGIU 0.69
SCHITU 0.66
OGREZENI 0.65
OINACU 0.64
CĂLUGĂRENI 0.56
MALU 0.50
PRUNDU 0.50
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.48
BĂNEASA 0.43
GOSTINARI 0.42
DAIA 0.41
ULMI 0.41
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.40
VALEA DRAGULUI 0.37
IZVOARELE 0.31
HOTARELE 0.30
LETCA NOUĂ 0.29
JOIŢA 0.26
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.23
GĂISENI 0.19
COMANA 0.15
BUCŞANI 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
GĂUJANI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HERĂŞTI 0.00
ISVOARELE 0.00
MÂRŞA 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

 

(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)

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