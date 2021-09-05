COMUNICAT DE PRESĂ
05.09.2021
Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.09.2021:
|UAT
|‰
|JUDEŢ GIURGIU
|0.63
|BOLINTIN-DEAL
|4.22
|SĂBĂRENI
|3.32
|SINGURENI
|2.13
|IEPUREŞTI
|2.12
|VĂRĂŞTI
|1.76
|ORAŞ BOLINTIN-VALE
|1.23
|GOSTINU
|1.20
|COSOBA
|1.09
|FRĂTEŞTI
|0.98
|GHIMPAŢI
|0.88
|SLOBOZIA
|0.88
|MUNICIPIUL GIURGIU
|0.69
|SCHITU
|0.66
|OGREZENI
|0.65
|OINACU
|0.64
|CĂLUGĂRENI
|0.56
|MALU
|0.50
|PRUNDU
|0.50
|ADUNAŢII-COPĂCENI
|0.48
|BĂNEASA
|0.43
|GOSTINARI
|0.42
|DAIA
|0.41
|ULMI
|0.41
|ORAŞ MIHĂILEŞTI
|0.40
|VALEA DRAGULUI
|0.37
|IZVOARELE
|0.31
|HOTARELE
|0.30
|LETCA NOUĂ
|0.29
|JOIŢA
|0.26
|FLOREŞTI-STOENEŞTI
|0.23
|GĂISENI
|0.19
|COMANA
|0.15
|BUCŞANI
|0.00
|BULBUCATA
|0.00
|BUTURUGENI
|0.00
|CLEJANI
|0.00
|COLIBAŞI
|0.00
|CREVEDIA MARE
|0.00
|GĂUJANI
|0.00
|GOGOŞARI
|0.00
|GRĂDINARI
|0.00
|GREACA
|0.00
|HERĂŞTI
|0.00
|ISVOARELE
|0.00
|MÂRŞA
|0.00
|MIHAI BRAVU
|0.00
|PUTINEIU
|0.00
|RĂSUCENI
|0.00
|ROATA DE JOS
|0.00
|STĂNEŞTI
|0.00
|STOENEŞTI
|0.00
|TOPORU
|0.00
|VÂNĂTORII MICI
|0.00
|VEDEA
|0.00
(Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu)