Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 03.09.2021:

 

UAT
JUDEȚ GIURGIU 0.55
GOSTINU 4.21
SĂBĂRENI 4.05
BOLINTIN-DEAL 2.59
IEPUREŞTI 2.12
SINGURENI 1.42
GHIMPAŢI 1.41
VĂRĂŞTI 1.23
COSOBA 1.09
OINACU 0.95
SLOBOZIA 0.88
FRĂTEŞTI 0.79
ORAŞ BOLINTIN-VALE 0.79
JOIŢA 0.78
BĂNEASA 0.65
OGREZENI 0.65
MUNICIPIUL GIURGIU 0.63
MALU 0.50
GOSTINARI 0.42
DAIA 0.41
ULMI 0.41
CĂLUGĂRENI 0.37
VALEA DRAGULUI 0.37
IZVOARELE 0.31
LETCA NOUĂ 0.29
ORAŞ MIHĂILEŞTI 0.27
FLOREŞTI-STOENEŞTI 0.23
GĂISENI 0.19
ADUNAŢII-COPĂCENI 0.16
COMANA 0.15
BUCŞANI 0.00
BULBUCATA 0.00
BUTURUGENI 0.00
CLEJANI 0.00
COLIBAŞI 0.00
CREVEDIA MARE 0.00
GĂUJANI 0.00
GOGOŞARI 0.00
GRĂDINARI 0.00
GREACA 0.00
HERĂŞTI 0.00
HOTARELE 0.00
ISVOARELE 0.00
MÂRŞA 0.00
MIHAI BRAVU 0.00
PRUNDU 0.00
PUTINEIU 0.00
RĂSUCENI 0.00
ROATA DE JOS 0.00
SCHITU 0.00
STĂNEŞTI 0.00
STOENEŞTI 0.00
TOPORU 0.00
VÂNĂTORII MICI 0.00
VEDEA 0.00

 

Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu

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