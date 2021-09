„Dunărea la Giurgiu” aduce pe valuri trei festivaluri culinare pescărești care vor dura câte trei zile fiecare, adică, de trei ori câte trei ca-n poveștile cu zmei. (doar zmei buni, de această dată)

Cele trei ediții sunt organizate de Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană Giurgiu și FLAG Giurgiu prin asociația „Giurgiu – Tradiția Pescuitului Dunărean”.

Prima ediție a festivalului culinar pescăresc se va desfășura în perioada 3-5 septembrie, cea de-a doua în 10-12 septembrie iar ultima în 17-19 septembrie 2021. Se anunță spectacole culinare ale bucătarilor profesioniști și amatori din Giurgiu, concursuri amuzante și pline de creativitate LEGO, cinema în aer liber, ateliere interactive de meșteguri românești, super-wine bar de la VINOVIN; concert de muzică interbelică cu Nadia Trohin și prietenii, jazz de înaltă calitate cu Paolo Profeti, Albert Tajti și Anita Petruescu precum și un concert multicultural susținut de Petra Acker și Johnny King.

Spectacolele culinare programate de către organizatori vor avea premii atractive, iar lista pentru înscrierile la concursuri sunt deschise pentru toți cei interesați.

„Pentru mine este o incomensurabilă emoție și onoare să organizez cele trei evenimente culturale deoarece am șansa de-a fi, cumva metaforic, vocea tuturor oamenilor deosebit de creativi și culți ai căror poveste își are obârșia în această urbe. Or, odată ce am privit prin ochii și istoria lor orașul cuprins în marea sacrului spațiu carpato-danubiano-pontic, am prevăzut că Giurgiul poate deveni unul dintre cele mai atrăgătoare locuri ale granițelor urbane bucureștene, o adevărată „scenă” pe care tradițiile locale și ideile inovatoare aduse de tinerii care trebuiesc reîntorși “la vatră”, se mișcă în libertate și aleg să se îmbine perfect.

Am gândit “Dunărea la Giurgiu” ca pe un eveniment cultural, nu ca pe unul de divertisment, și am decis să punem accentul pe ceea ce reprezintă motorul sectorului economic și social: educația, promovarea creativității, dialogul multicultural. Considerăm că o comunitate căreia i se dă acces la informație, care își cunoaște istoria, tradițiile meșteșugărești, ritualice și culinare, precum și resursele naturale ale zonei, va avea la îndemână instrumentele necesare dezvoltării și valorificării acestora. Eu și echipa mea ne-am axat pe aceste principii atunci când am conceput programul”, declară Ioana Amalia Kerekeș de la Ghiberti Events, responsabilă cu organizarea evenimentelor din cadrul ineditelor festivaluri culinare pescărești.

3-5 SEPTEMBRIE 2021, Grădinile/Parcul Alei, Giurgiu:

Vineri, 3 septembrie 2021:

17:30 – 19:00

Seminar privind revitalizarea pescuitului pe Dunăre.

17:30 – 19:00

Design muzical cu Remus Miron

17:30 – 23:00

Insule cu vin de la VINOVIN.

19:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Sâmbătă, 4 septembrie 2021:

12:00 – 23:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door

12:00 – 23:00

Ateliere meșteșugărești interactive

16:00 – 19:00

Concurs culinar, degustări, premiere.

19:30 – 20:30

Concert muzică interbelică cu NadiaTrohin și prietenii.

20:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Duminică, 5 septembrie 2021:

12:00 – 16:30

Design muzical cu Remus Miron

12:00 – 17:00

Ateliere meșteșugărești interactive

12:00 – 17:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de marePaul SeaFood și Fish To Door.

12:00 – 16:00

3 Concursuri Lego Serious Play

16:00-17:00

Premiere

10-12 SEPTEMBRIE 2021, Grădinile/Parcul Alei, Giurgiu

Vineri, 10 septembrie 2021:

17:30 – 19:00

Seminariu privind revitalizarea pescuitului pe Dunăre.

17:30 – 19:00

Design muzical cu Remus Miron

17:30 – 23:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

19:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Sâmbătă, 11 septembrie 2021:

12:00 – 23:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

12:00 – 23:00

Ateliere meșteșugărești interactive

16:00 – 19:00

Concurs culinar, degustări, premiere.

16:30 – 19:30

Design muzical cu Remus Miron

17:00 – 18:30

Șezătoare de carte cu Cezar Ioan (Connaisseur Fără Ifose) și Cosmin Dragomir (Curatorul de Zacuscă) – pe insula cu vin de la VINOVIN.

19:30 – 20:30

Concert de jazz cu Paolo Profeti, Albert Tajti și Anita Petruescu.

20:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Duminică, 12 septembrie 2021:

12:00 – 16:30

Design muzical cu Remus Miron

12:00 – 17:00

Ateliere meșteșugărești interactive

12:00 – 17:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

12:00 – 16:00

3 Concursuri Lego Serious Play

16:00-17:00

Premiere

17-19 SEPTEMBRIE 2021, Grădinile/Parcul Alei, Giurgiu

Vineri, 17 septembrie 2021:

17:30 – 19:00

Seminariu privind revitalizarea pescuitului pe Dunăre.

17:30 – 19:00

Design muzical cu Remus Miron

17:30 – 19:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

19:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Sâmbătă, 18 septembrie 2021:

12:00 – 23:00

Insule cu vin de la VINOVIN și preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

12:00 – 23:00

Ateliere meșteșugărești interactive

16:00 – 19:00

Concurs culinar, degustări, premiere.

16:30 – 19:30

Design muzical cu Remus Miron

19:30 – 20:30

Concert de muzică Raggae, Soul, RnB, Gospel cu Petra Acker și Johnny King.

20:30 – 23:00

Cinema în aer liber

Duminică, 19 septembrie 2021:

12:00 – 16:30

Design muzical cu Remus Miron

12:00 – 17:00

Ateliere meșteșugărești interactive

12:00 – 17:00

Insule cu vin de la VINOVINși preparate culinare din pește și fructe de mare de la Paul SeaFood și Fish To Door.

12:00 – 16:00

3 Concursuri Lego Serious Play

16:00-17:00

Premiere

Standuri cu răcoritoare și vinuri; pește proaspăt; articole de pescuit; materiale informative Flag Giurgiu; loc de joc și joacă pentru copii; zonă de relaxare cu puff-uri/baloți de paie.

Accesul în perimetrul din fața scenei va fi permis doar persoanelor care prezintă dovada vaccinării cu schema complet încheiată cu cel puțin 14 zile anterior evenimentului, un test COVID negativ efectuat cu cel putin 48 de ore anterior evenimentului, dovada trecerii prin boala in ultimele cel mult 6 luni.

