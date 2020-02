Publicația noastră a urmărit evoluția din ultimii ani a Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Fluviale – Giurgiu, mai pe scurt APDF, ce seamănă cu aceea a unui bolnav aflat de la un an la altul, într-o stare tot mai critică. Iată de ce, odată cu numirea noului manager general, în persoana lui Florin Velicu, am dorit să aflăm care este situația în cadrul Companiei la acest moment și dacă ”muribundul” – referindu-ne în cazul de față la Compania APDF, mai are vreo șansă de însănătoșire dar mai ales dacă mai poate ieși din această ”stare terminală”.

Înainte de toate însă trebuie precizat faptul că noul director al Companiei este totodată președinte al Comisiei româno-bulgară privind Activitatea Portuară și de Transport Fluvial…

Trebuie să fim foarte atenți cu ce dezvoltăm în continuare, căci pentru programul 2021-2027 vor fi alocate sume colosale de bani pentru transportul fluvial – ne spunea Florin Velicu, în debutul dialogului purtat cu dumnealui. Este oportun să dezvoltăm atât porturile, cât și să rezolvăm problema regularizării Dunării. Să nu mai avem acele situații în care, pe Dunăre, 3 luni pe an, în anii secetoși nu se poate circula. Anul acesta am prins la lucrările de dragaj proiecte în valoare de 8 miliarde lei vechi, urmând sefectuăm anul acesta dragaj în zonele critice de pe Dunăre, căci trebuie să asigurăm adâncimea minimă în zona portuară și pe șenalele de acces unde trebuie să asigurăm adâncimea apei. Oricum, indiferent cât de bine este asigurat acest dragaj până nu se regularizează Dunărea, până nu sunt rezolvate problemele din punct de vedere tehnic, profesionist, aceste probleme vor continua să apară.

Întrebat ce se va întâmpla cu starea deplorabilă a porturilor avute în administrație , directorul APDF ne-a spus:

Am cerut să fie chemați consultanții cu care am încheiat contracte pentru întocmirea unor studii de fezabilitate (SF), ca să prindem în continuare programul de care aminteam anterior, un program pe care ne încadrăm. SF-urile vizează modernizarea porturilor Giurgiu, Corabia și Calafat, deocamdată…Astea sunt prinse, astea am găsit aici. Suntem deocamdată la nivel de SF-uri…La portul Corabia doream să înființăm o nouă dană, dar se pare că acolo există o suprapunere de teren… așa cum se întâmplă peste tot în România, partea funciară este la pământ! Ne-am trezit că acea dană este pusă sub semnul întrebării. Acum vom rediscuta cu consultanții dacă putem ca în loc să facem aceea zonă portuară, să realizăm acea nouă dană pe care ne-am propus, să ridicăm nivelul, să le scoatem din zona inundabilă pe celelalte. Bun, modernizăm cheul , dar avem o problemă. Degeaba modernizezi cheul dacă zona respectivă este la 5,30 m și ea trebuie dusă la 8,30 m. Trebuie să aducem totul la o zonă neindundabilă, ca acolo toți cei care vin și închiriază de la noi să nu se confrunte cu această problemă, căci nu pot de fiecare dată să își strângă catrafusele și să plece de acolo… Sunt niște probleme care au rămas așa, la ”și altele” în contextul în care se puteau accesa fonduri, ba se puteau face lucrări și cu banii proprii, dacă erau mai bine chibzuiți și nu mai eram acuzat de cei de la Consiliul Concurenței… În România am ajuns la un paradox: ce e normal e catalogat ca fiind anormal și invers. Trebuie să intrăm într-o normalitate căci altfel se alege praful! Au trecut 30 de ani de când vorbim despre această normalitate.

Eu recunosc că am plecat în 90 din țară, imediat după Revoluție, în contextul în care la Revoluție făceam armata la antiaeriană…Am fost șoferul comandantului Armatei a I-a. Știm foarte bine însă că aia nu a fost Revoluție și din cauza asta am spus că în țara asta nu e nimic de făcut… Și iată, la 30 de ani nu răspund de cel care a spus atunci că populația este împotriva armatei…ba mai vine să ne dea și lecții politice! Revenind la Companie vreau să vă spun că am ambiții mari aici și vă garantez că lucrurile vor fi duse la bun sfârșit.

Am dorit să știm ce rol va avea politicul în managementul Companiei, așa cum se întâmplă frecvent în România, pe timpul mandatului său de director general.

Eu vă spun un lucru: amestecul politicului nu este întotdeauna de bun augur – ne-a precizat ferm, noul director al APDF. Amestecul politicului în rezolvarea problemelor blocate de astfel de directori din Ministere, despre care vă spuneam că văd legea-n dungă, că așa îi spune ”X”-ulescu sau nu știu cine, trebuie să dispară! Pentru asta trebuie fie înlocuiți, fie atras atenția și spus că la a doua greșeală, a treia nu mai există! Eu așa văd rezolvarea. Până nu punem piciorul în prag, normalitate nu va exista, iar noi discutăm despre România normală.

I-am amintit directorului Companiei că la un moment în spațiul public s-a discutat aprins despre salariile mari și nejustificate ridicate de salariații Companiei. Se impune o reorganizare a Companiei urgent. O să cer Consiliului de administrație să îmi aprobe o organigramă pe care o s-o dăm după ce o s-o gândesc foarte bine sau unor studii/ verificări a fiecărui departament din Companie , a fiecărui port, să vedem ce structură avem ce performanțe avem. Sunt porturi care aduc venituri , dar și porturi care aduc 2 lei și consumă 7. Trebuie văzut care e problema. În momentul de față oamenii nu au înțeles că fiecare bănuț contează. Dacă ai fi tu, pe banii tăi, ai face așa, nu te-ai mai uita la mărunțiș? Dacă e să iei cafeaua cu 2 lei dintr-un loc și cu 5 din altul, te duci să dai 5? Eu spun că nu. O iei pe aia cu 2 lei, că e aceeași. Dacă ești un om chibzuit și care vrei să faci ceva. Dacă ai interese să iei de acolo , diferența este jumate, jumate cu tine la mine nu încape discuția asta.În felul ăsta ne îndepărtăm atât de mult de dezideratul propus încât nu mai e loc…!

În momentul de față Compania este cu un picior în groapă și cu unul afară.

Eu am cerut directorului adjunct să trimită la Consiliul Concurenței , să semneze documentul solicitat de aceștia pentru că eu nu îmi pot asuma ce au făcut predecesorii mei anul trecut și în anii precedenți…Nu e normal! Ați făcut, ce ați făcut, dar ați tăcut din gură și n-ați vrut să scoateți nimic la iveală… Păi haideți să vedem…Vă dau un singur exemplu. Astăzi dimineață am cerut situația unei probleme banale: situația cu telefonia mobilă la nivelul Companiei. În relația noastră cu o Companie cunoscută care are sigla cu roșu, ca să nu îi fac reclamă. Directorul general – 150 de euro contract / lună! Eu am refuzat să închei acest contract, semnat de predecesorii mei în ale conducerii. Eu personal am un contract bussines de 20 și ceva de mii de euro, nelimitat. Dacă venea o Companie de telefonie să îmi facă această ofertă mie, îi dădeam cu oferta în cap și îi spuneam să meargă să se plimbe…Și venim și pozăm în domnișoare, ba mai mult, dăm comandă unor blogări, ca Velicu să fie tăvălit în fel și chip, că vede în acest mod lucrurile astea.

”Sperăm că nu a fost o aluzie la publicația noastră?” i-am spus directorul Velicu, la care acesta ne-a răspuns:

Este o aluzie generală…Ca să nu mai vorbim despre plimbări la mare de 80.000 de lei, 6 camere…Este doar una dintre situații…

Concluzionând , noul director general al CN APDF , a încheiat dialogul cu noi spunând: În momentul de față structura cea mai performantă ar trebui să fie o Companie Națională care să gestioneze toate porturile. Nu are cum să funcționeze altfel. Porturi puse la punct. Gări fluviale care să arate ca o gară fluvială, iar aici of-ul meu cel mai mare este clădirea aceasta ( sediul APDF Giurgiu- n.red.), care arată sub orice aspect. Am constatat cu stupoare că atunci când veneam în port mă uitam mai mult la Dunăre decât la clădirea APDF, acum când vin în noua calitate, de director, mă uit la clădire. În prima zi, aici, am dat două ture de clădire și m-am luat cu mâinile de păr…Mi-am dat seama că situația este mult mai gravă decât pare. Astăzi a venit un șofer să mă informeze despre achiziția unor piese pentru mașina pe care o conduce și mi-a zis că m-ar invita să merg în subsol să văd ce dezastru e…Și atunci spun: – Hai mai bine să ne uităm ce sume de bani au trecut pe aici, prin Companie, și la modul cum arată astăzi clădirea. Să nu uităm că avem un adevărat meci pe turnul ăsta, de este un an. De ce? Pentru că e căzută tenculiala. De jur împrejurul clădirii sunt elemente care nu au nicio legătură cu reabilitările făcute în timp…Nu vreau să arăt cu degetul neapărat, către cineva. Cunosc foarte bine cine s-a ocupat cu treaba asta. Discutăm despre o clădire de patrimoniu care în momentul de față are colectoare de apă pluvială din ”plastic alb”, are tâmplărie din ”plastic alb”, are niște panouri ”de plastic” albastre, agățate pe nu știu unde, nu știu ce tip de tablă pe acoperiș, um meș prins de Turn, niște pavele de doi lei și o țeavă de gaz agățată de clădirea monument istoric, pe fațadă…Suntem de noaptea minții! Ba chiar și aviz de la Ministerul Culturii! Aviz luat la momentul în care avizele se luau de aici, de la Giurgiu, și acolo era un domn care astăzi este senator … și care vine și ne mai dă și lecții, căteodată. Cam astea sunt datele problemei – a conchis directorul CN APDF Giurgiu , Florin Velicu în finalul dialogului purtat cu domnia sa, promițându-ne totodată că foarte curând va reveni cu o serie de alte amănunte extrem de picante, pentru noi, presa…

(Florian TINCU)