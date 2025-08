In memoriam, Monica Niculae!

A trecut UN AN ! Un an lung fără tine, un an cu lacrimi, cu deznădejde, cu regrete, cu întuneric și multă suferință . Un an în care iubirea mea te-a cuprins în fiecare clipă. Vor mai trece ani, se vor schimba multe, dar dragostea mea pentru tine va rămâne aceeași, necuprinsă, așteptând reîntâlnirea.