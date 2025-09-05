vineri, septembrie 5, 2025
Guvernul schimbă regulile pentru bursele de merit: pragul scade la media 9, dar numărul beneficiarilor se înjumătățește! Cum se acordă bursele de merit…

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 4 august, noul cadru de acordare a burselor școlare pentru anul școlar 2025 – 2026, introducând modificări majore în sistem. Astfel, bursele de merit vor putea fi acordate elevilor cu medii de cel puțin 9.00 (față de 9.50), însă numărul beneficiarilor va scădea la 15% din efectivele fiecărei clase, în loc de 30% cum era până acum.

Decizia vine după ce, în baza regulilor anterioare, ajunseseră să primească burse de merit inclusiv elevi cu medii sub 5, din cauza aplicării procentului de 30%.

Valoarea burselor și tipurile de sprijin pentru elevi

Potrivit hotărârii adoptate, bursele vor avea următoarele valori:

  • bursa de merit – 450 lei/lună

  • bursa socială – 300 lei/lună

  • bursa tehnologică – 300 lei/lună

  • bursa pentru mame minore reintegrate în școală – 700 lei/lună

Bursele sociale se acordă pe întreg anul calendaristic, ca sprijin pentru elevii din medii defavorizate și pentru reducerea abandonului școlar, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice se acordă pe durata cursurilor școlare, inclusiv în perioada pregătirii practice.

Cum se acordă bursele de merit

Bursa de merit va fi atribuită pentru maximum 15% din elevii fiecărei clase de gimnaziu și liceu care au obținut media anuală de cel puțin 9.00. În situația în care mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar stabilit prin aplicarea procentului, toți vor primi bursă.

Selecția va fi făcută la propunerea diriginților, iar elevii nu trebuie să depună cerere pentru a beneficia de bursă.

Pentru anul 2025, suma necesară acordării burselor este estimată la peste patru miliarde de lei, bani alocați de la bugetul de stat prin Ministerul Educației.

Întrebată dacă noile condiții de acordare a burselor de merit sunt încurajatoare sau nu, insp. general adj. prof Găină Florentina ne-a spus:

Noile condiții fac referire mai mult la performanță și mai puțin la criteriul social. Ele sunt gândite ca să nu mai existe un țel în a lua bursa, ci să existe un țel în avea rezultate școlare bune. Cumva bursa a devenit un scop în sine. Notele pe care copiii noștri le luau la clasă erau adesea ușor mărite pentru ca elevul respectiv să atingă pragul mediei care să-i permită să ia bursa. Și acest lucru este descurajat în noul context…

Sursa: CursDeGuvernare

Foto: DC News

