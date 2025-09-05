vineri, septembrie 5, 2025
Jurnal giurgiuvean
Acasă Actualitate Prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu, ne asigură că toate școlile județului vor începe noul an școlar cu rechizite pe bănci. Dotarea cu mobilier școlar se face în toate cele 54 de UAT-uri…

Prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu, ne asigură că toate școlile județului vor începe noul an școlar cu rechizite pe bănci. Dotarea cu mobilier școlar se face în toate cele 54 de UAT-uri…

Jurnal
-
0
Prefectul județului, prof. Ion Ghimpețeanu, ne asigură că toate școlile județului vor începe noul an școlar cu rechizite pe bănci. Dotarea cu mobilier școlar se face în toate cele 54 de UAT-uri…

                    Foto 1

În ultima conferință de presă susținută de către Prefectul Județului Giurgiu, prof. Ion Ghimpețeanu (foto 1), acesta a vorbit jurnaliștilor locali, printre altele și despre dotarea școlilor din localitățile județului, ținând cont că suntem la doar câteva zile de începerea unui nou an de învățământ. 

„Avem proiecte depuse, pentru dotarea cu mobilier școlar, în tot județul, în toate cele 54 de UAT-uri ”– a precizat Prefectul.

„Doresc să știți că a existat și posibilitatea ca cererile de finanțare să fie depuse de UAT-uri separat. Ulterior ele s-au centralizat în Consiliul Județean. În momentul de față avem UAT-urile ce au depus singure cererea de finanțare, care după ce au fost aprobate,  fiind operate mai repede, au intrat deja în posesia mobilierului. La nivelul Consiliului Județean s-a semnat contractul și începând cu data de 25 august  a început să se deruleze termenul de livrare a mobilierului în școlile care sunt partenere în cadrul Consiliului Județean.

Cu siguranță că în luna septembrie va fi livrat mobilierul în toate celelalte unități de învățământ. Pe lângă mobilierul școlar, la fel de importante sunt manualele școlare, procesul de distribuire fiind finalizat din iarnă. Ele au intrat în unitățile de învățământ, astfel încât elevii vor începe noul an școlar, având manuale școlare pe bănci ”- a mai precizat prof. Ion Ghimpețeanu, prefectul Județului Giurgiu, demonstrând astfel că sistemul de educație, școala, a rămas în continuare o preocupare permanentă a domniei sale.

(Florian Tincu)   

 

VREMEA

Giurgiu
câțiva nori
29.9 ° C
29.9 °
29.9 °
27 %
4.5kmh
15 %
vin
32 °
S
31 °
D
32 °
lun
33 °
mar
33 °
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com