FOTBAL Liga V-a Giurgiu. Programul etapei a 8-a. Derby-ul se joacă la Săbăreni!

ACS Mihai Vodă – Viitorul Goleasca AS Ștejarul Bulbucata – Unirea Cosoba AFC Tăntava 2 – Progresul Palanca AS Iepurești – Zmeii Ogrezeni 2 Tineretul Vadu Lat – Roneda Naipu ASFC Podișor – CS Buturugeni Speranța Săbăreni – Olimpia Mîrșa CS Pădureni – AS Crevedia Mare (Costel Spînu)