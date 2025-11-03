FOTBAL. Liga IV-a. Victoria Adunații Copăceni s-a impus la Găujani, grație lui Gabone!

Etapa a 8-a din Liga a IV-a Giurgiu a adus confirmări, surprize și o avalanșă de goluri pe terenurile din județ.

Într-un duel echilibrat, disputat sâmbătă după – amiază, Victoria Adunații Copăceni a învins în deplasare pe Dunărea Găujani cu 1-0. Oaspeții s-au impus prin reușita lui Ionuț Marin (Gabone), la începutul reprizei a doua.

Primul derby al actualei ediții de campionat al Seriei Sud, a fost unul echilibrat, în care ambele echipe puteau obține victoria. Jocul a onorat statutul de derby prin ce au arătat echipele pe teren. Cele două formații au demonstrat un fotbal peste nivelul la care evoluează.

De precizat că în minutul 85 oaspeții au rămas în zece jucători. Abăluță a văzut cartonașul roșu pentru cumul de cartonașe galbene. După această etapă, Victoria Adunații Copăceni rămâne liderul seriei Sud, după ce a adunat 21 de puncte, având cu trei „lungimi” mai mult decât echipa de pe locul secund, Dunărea Găujani. De menționat însă că echipa din Găujani are un meci mai puțin. Din păcate cu două flori nu se face primăvară, riscând să se ofilească din cauza calității slabe din fotbalul județului Giurgiu. Dunărea:Văduva, Iofcea, Tudor, Ghiță, Mușat, Rădăcină, Badea, Matache, Radu, Dumitru, Teleoacă. Au mai jucat: Damian, Iovu, Pitulice, Ciocănel. Antrenor: Bogdan Vrabie. Victoria:Duță, Zamfir, Trancă, Rotaru, Păunescu, Marin, Dima, Ion, Vrabie, Ciupitu, Abăluță. Au mai jucat: Petcu, Neacșu, Aneke, Tarantoc. Antrenor: Marius Niță și Petre Pănescu. Rezultatele de sâmbătă din runda a 8-a din Liga a IV-a, seria Sud: Sâmbătă,1 noiembrie, s-a jucat pentru etapa a opta din Liga a IV-a, seria Sud. În această etapă s-a înregistrat încă un rezultat de maidan în meciul celor de la Mihai Bravu care a înscris de paisprezece ori în poarta Academiei Slobozia , scor final 14-0! Energia Remuș a bifat o victorie importantă, 2-1. pe terenul echipei Gloria Comana. Surpriza etapei s-a înregistrat la Călugăreni, acolo unde echipa Viitorul Hulubești a învins cu 2-1 pe Giganții Vărăști, una din echipele care luptă pentru a prinde play-off-ul. Rezultatele etapei a 8-a, din seria Sud CS Mihai Bravu – Academia Slobozia 14-0!!!?? Dunărea OIinacu – Viitorul Băneasa 0-3 Dunărea Găujani – Victoria AdunațiiI Copăceni 1-0 Viitorul Hulubești – Giganții Vărăști 2-1 Gloria Comana – Energia Remuș 1-2 MV Călugăreni – A stat

(Costel Spânu)