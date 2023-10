FOTBAL. Liga a IV-a – Giurgiu/ Scorul etapei a 5-a, s-a înregistrat la Vărăști (0-19)! Rezultate/ Clasamentul la zi…

Scorul etapei a V-a a Ligii a VI-a s-a înregistrat în Seria Sud, acolo unde Axi Adunații Copăceni a dispus în deplasare cu 19-0 de Giganții Vărăști. Echipa Axi are maximul de puncte, din cinci etape. Tot maxim de puncte după cinci etape are şi AFC Tîntava , în Seria Nord. Formaţia din Tîntava, s-a impus cu 2-0, pe teren propriu în faţa celor de la Inter Zorile. Într-un alt meci al rundei, Victoria Adunații Copăceni (foto), a repurtat al patrulea succes al stagiunii după ce a dispus cu 6-0 de Energia Remuș, prin golurile marcate de : Marius Drăghici ( 3), Antonio Matache ( 1 din penalty), Mihai Bilciurescu și Mihai Frunză câte unu. „Am făcut o partidă foarte bună, am controlat jocul, am reuşit să înscriem șase goluri şi ne-am creat şi alte ocazii. Băieţii au avut o atitudine bună şi mă bucur că au reuşit un joc bun. Doresc să mulțumesc primarului Daniel Cezar Rusu, pentru ajutorul dat, pentru a ne atinge obiectivul. Noi o să facem în așa fel încât să îl mulțumim pe domnul primar”, a spus Costel Grigore, presedintele celor de la Victoria Adunații Copăceni.

Șoimii Ghizdaru, nu s-a prezentat la meciul pe care l-a avut programat pe teren propriu contra celor de la Viitorul Vedea. Se aude prin Târg, că echipa din Ghizdaru se gândește la retragerea din campionat.

Liga a IV-a se dovedeşte o pălărie prea mare pentru echipele Omerta Stoenești, FC Bolintin Deal și MV Călugăreni, echipe fără puncte, după cele cinci etape jucate. Oare cine e de vină că avem un așa fotbal slab în județ?

Cu toate că în fotbalul din teritoriu, au pătruns foarte mulți jucători din București și județele limitrofe, fotbalul din prima Ligă a județului nostru, este în continuare lipsit de valoare, jocurile la un nivel extrem de scăzut, mărturie stând scorurile de maidan înregistrate pe stadioanele din județ doar în primele cinci etape.

După 19-0,17-0,17-1,13-0,10-0, 9-0, 8-2 și 7-0, ca să nu mai vorbim despre echipele care a fost învinse la diferențe de 6 sau 5 goluri, nu mai putem spune că avem un campionat puternic. Oare cine e de vină că avem fotbalul slab din județ?