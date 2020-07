Marți, 7 iunie, în jurul prânzului, polițiștii giurgiuveni au fost solicitați de către Ion Mihalache, locuitor al satului Falaștoaca (comuna Comana) și fost consilier local, în urmă cu două mandate, pentru a interveni în aplanarea unui conflict izbucnit între acesta și un alt sătean, fiu al unui consilier local actual, și, totodată, conform spuselor celui agresat.

„Eu veneam cu presa de baloți, dinspre Colibași spre Falaștoaca, pe strada Părului. În timp ce mergeam pe DJ cu tractorul, am văzut o combină verde, pe terenul meu, arat. Era pe partea dreaptă. M-am întrebat, la momentul acela, ce caută individul, dar nu am stat prea mult, mă grăbeam că se anunța furtună. Am zis că, dacă vine spre drum, stau să îl întreb, dacă nu, îmi văd de treaba mea…Omul a venit spre mine, așa că l-am întrebat ce caută cu combina pe terenul meu. Conducătorul combinei mi-a răspuns că așa i-a transmis cel ce îl arvunise pentru lucrarea agricolă. Când m-am uitat să văd despre cine este vorba (fac precizarea că aceștia veneau cu un tractor în urma combinei), am constatat faptul că este vorba despre un vecin al meu, consilier local PSD, care era împreună cu fiul său, finul primarului din Comana. M-a deranjat că a intrat pe terenul meu, cu toate că avea pe unde să meargă…Nu suntem la prima neînțelegere, anul trecut, și asta v-o spun ca o paranteză, când am trecut pe drum cu combina să îmi treier orzul, fără să vreau i-am tăiat trei fire de porumb…Atunci, scandal mare, a chemat poliția să îmi facă dosar penal, că am călcat alea trei fire de porumb. Și, ca să își retragă plângerea, m-a obligat consilierul ăsta să îi treier, pe gratis, cinci hectare. Pierderea mea a fost de vreo 20 de milioane de lei vechi. Nu am vrut să sun la poliție, că a trecut pe terenul meu. Culmea este că fiul consilierului, E.V, a venit cu mașina după mine și, pe nepusă masă, mi-a dat cu capul în gură, și mi-a rupt doi dinți din față…A venit poliția, m-a întrebat dacă depun plângere…Am depus, s-a făcut dosar penal. Dar cum să faci așa, să dai cu capul în gura omului…Dacă îmi dădea o palmă, era o palmă…Dar nici așa, degeaba. Dar de ce să dai o palmă, că tu ești de vină, că ești rudă cu cine ești rudă…?”, a mai declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”, Ion Mihalache.

ATENȚIE! Imagini ce vă pot afecta emoțional!

La rândul său, cel acuzat de lovire, E.V., contactat telefonic, a declarat:

„Nu am lovit, a fost o altercație, ne-am certat… Cearta a pornit că ne-a blocat o cale de acces și nu mai puteam să intrăm pe câmp, să trecem cu utilajele agricole. Nu l-am lovit, a fost poliția la fața locului și ne-a dat dreptate amândorura. Dreptate avem amândoi. Altercații nu au mai fost…Dânsul creează probleme nu numai mie, și dacă vreți vă strâng vreo 200 de săteni care să vă spună ce fel de om este acest domn Mihalache”.

Referitor la cele întâmplate, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu au declarat, pentru „Jurnal giurgiuvean”:

„Marți, în jurul prânzului, am fost sesizați, prin 112, de către un bărbat din Falaștoaca cu privire la faptul că a fost agresat fizic de către o persoană. Am identificat persoana apelantă, un bărbat de 42 de ani din Falaștoaca, care a declarat faptul că în data de 7 iulie, în jurul orelor 12,00, în timp ce se afla pe o stradă din satul Falaștoaca, a avut o discuție în contradictoriu cu un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, care i-a aplicat o singură lovitură cu capul în gură, fiindu-i provocate leziuni fizice. Nu a avut nevoie și nici nu a solicitat intervenția Ambulanței. A depus plângere și s-a deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe”, au încheiat reprezentanții IPJ Giurgiu.

(Jurnal)